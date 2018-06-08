Италия готова обсуждать статус Крыма

Новое итальянское правительство готово обсуждать статус Крыма.



"Этот вопрос министра иностранных дел. Не хочу забирать его работу. Будем обсуждать все", - сказал вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини.



Напомним, что Сальвини возглавляет партию "Лига", которая вошла в коалиционное правительство с "Движением "5 звезд". Как партийный лидер и евродепутат, он посещал Крым в октябре 2014 года в составе первой европейской делегации после прошедшего на полуострове "референдума" по вопросу о присоединении к РФ.

