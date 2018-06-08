В Раде подрались из-за Сенцова

В сессионном зале Верховной Рады в пятницу, 8 июня, произошла стычка между депутатами Юрием Березой (Народный фронт) и Александром Долженковым (Оппозиционный блок).Об этом сообщает УНИАН.



Стычка произошла из-за депутата Евгения Мураева, который в эфире телеканала назвал заключенного в России украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова "террористом для части населения".



Выступая на заседании парламента, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко потребовала, чтобы Мураев извинился перед Сенцовым и его родственниками за то, что он назвал его террористом. При этом она отметила, что "Оппозиционный блок" привел этого депутата в парламент.



Депутат Долженков начал с места кричать, что Мураев не является членом фракции Оппозиционный блок и он не избирался по списку партии. На эти возгласы Долженкова депутат Береза поднялся со своего рабочего места и со словами: "Что ты лаешь?", подбежал и ударил несколько раз Долженкова.

