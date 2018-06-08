Супрун просит родителей не оставлять детей в машине в жаркую погоду

Глава МЗ Ульяна Супрун просит родителей не оставлять своих детей в машине без присмотра в жаркую погоду. Об этом она написала на своей Facebook-страничке.



Врач рассказала, что панель автомобиля на солнце в обычный жаркий день нагревается до 70 ℃ за один час.



По результатам исследования Университета Аризоны, в таких условиях одного часа хватит, чтобы ребенок, который остался в авто, пострадал от тепловой травмы. Если авто будет в тени, то это время увеличивается до двух часов.



При различных условиях, перегрев может стать смертельно опасным.



На скорость получения тепловой травмы влияют возраст, вес, имеющиеся проблемы со здоровьем и другие факторы. Это может быть одежда и уровень гидратации.



Дети, по сравнению со взрослыми, особенно чутко реагируют на изменения температуры. Однако часто они не чувствуют перепадов, не могут вовремя сказать, что им жарко.



"Никогда не оставляйте детей в машине без присмотра взрослых в течение любого времени. Даже если вы внимательные и любящие родители, психологи предупреждают, что в рутинных делах, вы можете забывать про очень важные вещи. И это может случиться с каждым", - написала Супрун.



Если планируете путешествие с детьми на автомобиле в жаркий период, она советует брать достаточное количество воды для питья и даже обтирания. Также стоит почаще останавливаться, одевать ребенка в легкую одежду и следить за температурой в салоне авто.



Эти советы также касаются домашних любимцев.

