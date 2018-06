Мюллер обвинил бывшего главу штаба Трампа Пола Манафорта и его украинского помощника в давлении на свидетелей

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий дело о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года, предъявил обвинения в препятствовании правосудию бывшему главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту и его помощнику, украинцу Константину Килимнику.



Обвинения выдвинуты из-за их общения с двумя свидетелями по делу Манафорта, имена которых в обвинительном заключении не упоминаются. По данным команды Мюллера, Манафорт и Килимник связывались со свидетелями по телефону и в мессенджерах в феврале и апреле 2018 года.



Как сообщает Associated Press, свидетели заявили, что Манафорт и Килимник пытались заставить их солгать о характере их совместной работы на Украине.

Пол Манафорт возглавлял штаб Дональда Трампа летом 2016 года. Он покинул этот пост после того, как стало известно о его многолетнем сотрудничестве в качестве лоббиста с украинской Партией регионов. Также сообщалось о его связях с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.



В октябре 2017 года Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявили обвинения по 12 пунктам, включая уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. Обвинения касались лоббистской деятельности Манафорта. Он был отправлен под домашний арест.



Манафорту и Гейтсу предъявили обвинения в рамках расследования о возможных связях окружения Трампа с Россией, которое возглавляет бывший глава ФБР Роберт Мюллер. В январе 2018 года Манафорт подал на него в суд, заявив, что Мюллер превысил полномочия, предъявив ему обвинения, поскольку они связаны с Украиной, а не Россией.



В марте 2018 года команда Мюллера заявила, что в ходе предвыборной кампании 2016 года Гейтс контактировал с человеком, имеющим связи с российской разведкой. The New York Times сообщила, что это украинец Константин Килимник. По данным «Радио Свобода», в 2005-2015 годах он возглавлял киевский офис Манафорта, а до этого работал переводчиком в российских военных структурах. Сам Килимник отрицает связи с российской разведкой.