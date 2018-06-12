США аннулировали визу Холодницкому - СМИ

Соединенные Штаты Америки отменили визу главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому. Об этом в понедельник, 11 июня, сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



"Ему отменили визу",- сказал он.



По его словам, аннулирована виза, которая была выдана на 5 лет.



Он также сообщил, что Холодницкий должен был участвовать в недавнем мероприятии в США, где принимал участие генпрокурор Юрий Луценко, но не поехал по причине того, что визу отменили.

