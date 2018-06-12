Запасы угля на складах ТЭС Украины ниже прошлогодних на 38%

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на 11 июня 2018 года составляют 1 млн 557,8 тыс. тонн, что на 38,1% меньше, чем на 12 июня 2017 года (2 млн 518,4 тыс. тонн), свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.



По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", запасы угля антрацитовой группы на сегодня составляют 396,7 тыс. тонн, что на 34,8% меньше прошлогодних (608,8 тыс. тонн), газовой группы – 1 млн 161,1 тыс. тонн, что на 39,2% меньше запасов на 12 июня-2017 (1 млн 909,6 тыс. тонн).



В то же время, запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины составляют 398,9 тыс. тонн, что в 2,2 раза больше прошлогодних (181,2 тыс. тонн).



Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2017 году сократили потребление угля на 20,8% (6 млн 527,3 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом – до 24 млн 811,3 тыс. тонн.



ТЭС и ТЭЦ в январе-апреле 2018 года увеличили потребление угля на 19,9% (на 1 млн 556,3 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 9.373 млн тонн.

