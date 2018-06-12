Суд в Киеве арестовал без права залога догхантера Святогора

Шевченковский районный суд г.Киев избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога Алексею Святогору, которого подозревают в жестоком обращении с животными, сообщил народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Антон Геращенко.



"Живодер Алексей Святогор уже едет по дороге в Лукьяновское СИЗО. Шевченковский суд Киев арестовали его на два месяца без права внесения залога", - сообщил нардеп на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.



Он поблагодарил всех "неравнодушных граждан и волонтеров за внимание и поддержку в деле поиска, поимки и привлечения к ответственности" А.Святогора.



В пятницу, 8 июня, группа UAnimals в соцсети Фейсбук сообщила, что в Киеве правоохранители задержали догхантера и адвоката Алексея Святогора. "Задержанного живодера Алексея Святогора везут в Днепровское отделение полиции на ул.Красноткацкой, 2. Там он будет до принятия судом меры пресечения… Не дадим отпустить убийцу тысяч собак, - сказано в сообщении группы.



Как сообщает телеканал Одессы "Новости 7", А.Святогор отстреливает собак, а также кормит таблетками от туберкулеза, о чем сообщает в социальных сетях. По информации СМИ, он собирает средства на отраву для животных в интернете, "при этом регулярно выкладывает фотографии в обнимку с животными". Согласно сообщениям в соцсетях, киевский догхантер успел убить собак в Одессе, Измаиле и других городах Украины.

