Охендовский рассказал, кто дискредитирует предстоящие выборы

Глава ЦИК Украины Михаил Охендовский считает, что главная угроза украинским выборам находится внутри самой Украины, и исходит она от украинских политиков, сообщила пресс-служба ЦИК в понедельник. Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года, а осенью того же года — парламентские.

"Охендовский отметил, что наибольшая опасность и наиболее серьезные киберугрозы украинским выборам будут исходить не с территории Российской Федерации, как уверяют одни, и не с территории Соединенных Штатов Америки, как считают другие. Главные угрозы будут традиционно появляться с территории самой Украины", — говорится в сообщении ЦИК.



По его словам, к сожалению, никто не способен сильнее "дискредитировать украинские выборы и подорвать доверие общества к их результатам, чем украинские политики".



"Можно прогнозировать, что ситуация с киберугрозами на следующих выборах будет подобной использованию так называемого "админресурса"… Можно прогнозировать, что некоторые будущие штабы будут пытаться получить доступ и к каналам передачи, и к самой информации, которой будут оперировать организаторы выборов. Пожалуй, ни один штаб не будет гнушаться возможностью искажения информационного пространства путем распространения фейковых новостей", — заявил Охендовский.



Ранее Киев не раз обвинял Москву во вмешательство в дела Украины. Москва неоднократно отвергала обвинения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

