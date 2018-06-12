Uber будет распознавать, пьяный ли клиент заказывает такси

Uber будет распознавать, пьяный ли клиент заказывает такси

Компания Uber работает над системой, которая будет определять, трезвый ли человек заказывает такси. Об этом пишет The Verge.

Искусственный интеллект будет определять, в каком состоянии человек по нескольким факторам:

Как быстро пользователь набирает текст
Сколько ошибок допускает клиент
Попадает пользователь на кнопки
Как быстро клиент передвигается
Как клиент держит телефон, не роняет ли его

Система будет синхронизироваться с приложением Uber и отправлять водителю предупреждение, если поведение клиента необычно.

Это не означает, что водители Uber будут отказываться от нетрезвых пассажиров - к ним направлять водителей, которые имеют соответствующий опыт.

Также нетрезвым клиентам в зависимости от их состояния смогут отказать в пользовании услугой "Разделить стоимость поездки".

Цель компании - только сделать так, чтобы и пассажир, и водитель чувствовали себя комфортно.