Uber будет распознавать, пьяный ли клиент заказывает такси

Компания Uber работает над системой, которая будет определять, трезвый ли человек заказывает такси. Об этом пишет The Verge.



Искусственный интеллект будет определять, в каком состоянии человек по нескольким факторам:



Как быстро пользователь набирает текст

Сколько ошибок допускает клиент

Попадает пользователь на кнопки

Как быстро клиент передвигается

Как клиент держит телефон, не роняет ли его



Система будет синхронизироваться с приложением Uber и отправлять водителю предупреждение, если поведение клиента необычно.



Это не означает, что водители Uber будут отказываться от нетрезвых пассажиров - к ним направлять водителей, которые имеют соответствующий опыт.



Также нетрезвым клиентам в зависимости от их состояния смогут отказать в пользовании услугой "Разделить стоимость поездки".



Цель компании - только сделать так, чтобы и пассажир, и водитель чувствовали себя комфортно.

