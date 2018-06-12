Стал известен текст договора Трампа и Ким Чен Ына

США предоставят КНДР гарантии безопасности в обмен на денуклеаризацию. Об этом говорится в совместном документе, подписанном во вторник, 12 июня, по итогам саммита двух стран.



"Президент Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР, а председатель Ким Чен Ын подтвердил твердую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в документе, который президент Дональд Трамп показал журналистам.



Документ сфотографировали репортеры президентского пула.



Всего договор содержит четыре ключевых пункта:



1. Стороны заявляют о готовности к "новым отношениям" между США и КНДР.



2. США и КНДР объединяют усилия для установления прочного мирного режима на Корейском полуострове.



3. Вновь подтверждая Декларацию от 27 апреля 2018 года, подписанную в Панмунджоне (между лидерами КНДР и Южной Кореи, - ред.), КНДР обязуется приложить усилия для полной денуклеаризации Корейского полуострова.



4. Соединенные Штаты и КНДР обязуются проводить работы по поиску останков военнопленных, включая немедленную репатриацию тех, кого уже идентифицировали.

