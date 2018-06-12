В Кривом Роге на шахте погиб горняк

В Кривом Роге Днепропетровской области на шахте "Батькивщина" погиб горняк.



Информацию об этом подтвердили в Криворожском городском отделе полиции 12 мая, передает Радио Свобода.



В полиции отметили, что инцидент произошел накануне. Погиб 32-летний работник шахты, который выполнял работы повышенной опасности. Шахта, на которой произошла трагедия, принадлежит ПАО "Криворожский железорудный комбинат".



По данным полиции, правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.272 УКУ (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).



По предварительной информации, причиной гибели мужчины считается удар электрическим током.



Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точных причин смерти.

