Синоптики предупредили киевлян о грозе до конца дня

Сегодня в Украине, кроме южной части, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей, ожидаются грозы. Днем на Закарпатье и Прикарпатье возможны сильные дожди, град и порывы ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.



"В Киеве и Киевской области 12 июня также ожидается гроза", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, по данным синоптиков, из-за ожидаемых ливней сегодня и завтра на Закарпатье возможно формирование значительного местного стока, повышение уровней воды и образование небольших локальных селевых потоков.



12-13 июня на реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская и Ивано-Франковская область) ожидается подъем уровней воды на 0,5 - 1,5 м над уровнями на 8 часов 11 июня.

