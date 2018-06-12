Минздрав обнародовал карту непригодных для купания пляжей Украины

Министерство здравоохранения обнародовало карту пляжей Украины, которые непригодны для купания. Всего их 66. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр общественного здоровья МОЗ Украины.



"Качество воды в пределах этих пляжей и рекреационных зон не соответствует стандарта на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки)", - говорится в сообщении.



Напомним, в столичной мэрии назвали пляжи, где разрешено купаться этим летом. Киевляне и гости города могут посетить 13 муниципальных пляжей и 17 мест массового отдыха у воды. Как отмечается, в 2017 году международную экологическую награду "Голубой флаг" имели 3 пляжа: "Детский", "Золотой" и "Пуща-Водица". В 2018 году, кроме указанных объектов, сертификат получили еще пляжи "Венеция", "Молодежный", "Галера" и "Радуга". Всего в текущем году было номинировано 7 пляжей и все 7 соответствуют критериям программы.





