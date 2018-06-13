В Киеве на Соломенке ромы напали на подростков

В понедельник, 11 июня около Южного вокзала в Соломенском районе Киева группа ромов напала на подростков. В результате инцидента 16-летний парень был госпитализирован с травмой головы.



Об этом сообщила мать пострадавшего мальчика Юлия Попова в сообщесте "Los Solomas/Соломенский район" в фейсбуке. "Вчера вечером мой младший сын с друзьями проходил в районе вокзала. Направляясь в сторону кинотеатра "Ультрамарин", они увидели толпу бегущих на них цыган, испугались и побежали от них", - рассказала она.



По словам женщины, ее сын бежал последним. "Ему в голову прилетела бутылка. Он упал и потерял сознание. Очнулся в луже крови, а над ним стоит щуплый цыган и спрашивает "Ты тоже с ними?"", - сказала Попова, добавив, что, когда ее сын попросил вызвать ему скорую, то в ответ получил еще один удар бутылкой по голове.



Скорую помощь мальчику вызвали прохожие. В больнице парню наложили семь швов. По словам Поповой, возле вокзала до сих пор стоит лагерь ромов, в котором проживают около 300 человек.



О том, что на территории отдыха на железнодорожном вокзале "Южный" обосновались представители ромской национальности 11 июня сообщили в КП "Дорожно-эксплуатационное управление Соломенского района". Коммунальщики отметили, что на импровизированной стоянке цыгане оставляют после себя горы мусора и другие продукты жизнедеятельности, а нужду справляют в подземном пешеходном переходе.



По словам сотрудников КП ДЭУ Соломенского района, они не раз обращались к патрульной полиции, которая периодически проводит рейды и разгоняет нарушителей, но через некоторое время цыгане возвращаются, и все начинается снова. Так, 9 июня ромов уже пытались прогнать из зоны отдыха Южного вокзала, но позже они вернулись туда снова.

