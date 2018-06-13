Высшее руководство Финляндии присоединилось к бойкоту ЧМ-2018 в РФ

Высшее руководство Финляндской Республики не посетит чемпионат мира по футболу, который состоится в России. Об этом в своем Twitter написал посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров, передает УНН.



"Высшее руководство Финляндии не принимает участия в чемпионате. Это - не моя заслуга, а здравого смысла. Мы каждый на своем месте делаем свое", - заявил посол.



Он также призвал пользователей Twitter вывести тег бойкота ЧМ-2018 #BoycottWorldCup2018 в лидеры.

