Мураев подал в ГПУ заявление на Пашинского

Внефракционный народный депутат Евгений Мураев подал заявление в Генеральную прокуратуру о совершении коллегой из Народного фронта Сергеем Пашинским преступления в виде заведомо неправдивого сообщения о совершении преступления. Об этом в среду, 13 июня, он написал в Facebook. "Чтобы не было игры в одни ворота в Генеральную прокуратуру мною подано заявление о совершении народным депутатом Пашинским уголовного правонарушения,...

...предусмотренного ст.383 Уголовного кодекса Украины "заведомо неправдивое сообщение о совершении особо тяжкого преступления" и ст. 344 "Незаконное влияние в любой форме на народного депутата Украины с целью препятствовать выполнению им служебных обязанностей", - написал он.



Нардеп подчеркнул, что прокуратура должна в течение суток с момента получения заявления внести сведения в ЕРДР. "То есть, так же быстро, как внесла туда информацию по мне", - отметил Мураев.



Стоит отметить, что Мураева планируют вызвать на допрос в СБУ. Как сообщает агентство Украинские Новости со ссылкой на источник в ведомстве, повестка о вызове на допрос пока не направлена, но обязательно будет отослана по месту его работы и проживания в ближайшее время.



Также собеседник сообщил, что уголовное производство по факту высказываний Мураева Генпрокуратура передала в СБУ.



Составляется план проведения досудебного расследования.



Напомним, дело на Мураева завели по статье госизмена после обращения Пашинского. По его мнению, Мураев считает украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает срок в российской тюрьме, террористом.



"С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом. Для националистической части он, наверное, является героем. Время расставит на свои места, кто прав, а кто не прав", - сказал Мураев в эфире телеканала 7 июня.

