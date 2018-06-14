В Минюсте открестились от легализации однополых браков

Министерство юстиции не разрабатывало и не подавало на рассмотрение никаких проектов нормативных актов по легализации гражданского партнерства для однополых пар. Об этом заявил Директор Директората по правам человека Министерства юстиции Украины Владислав Власюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.



“Министерство юстиции Украины официально сообщает, что 12 июня директор Директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Владислав Власюк во время круглого стола на тему ”Обновление плана мероприятий по реализации Национальной стратегии в области прав человека на период до 2020 года“ в офисе Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в ответ на вопрос о легализации однополых браков сообщил следующее: ”в связи с большим количеством обращений, вопрос требует дальнейшего изучения и разработки и пока не может быть выполнен“", - говорится в сообщении.



Таким образом, информация, которая распространяется в СМИ по представлению Министерства юстиции законопроекта на рассмотрение Кабинета Министров Украины о легализации гражданского партнерства для однополых пар, не соответствует действительности, отмечают в министерстве.

