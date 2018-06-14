Мининфраструктуры: Hyperloop будет дешевле поездов

Строительство Hyperloop будет дешевле и выгоднее железной дороги и авиасообщения. Об этом в четверг, 14 июня, заявил заместитель главы директората госполитики в сфере цифровой инфраструктуры на транспорте Министерства инфраструктуры Фарид Сафаров, передает УНИАН.



"По оценкам компаний, 1 км наземной трубы Hyperloop будет стоить 10 млн долларов. Это дешевле, чем строить железную дорогу. Правда, если строить подземный Hyperloop, то это увеличивает стоимость строительства раз в 8", - сказал он.



Сафаров отметил, что цена билета не просчитывалась, потому что все, кто занимается разработкой Hyperloop, больше смотрят на грузоперевозки.



"Все начнется с грузоперевозок. Пока не убедимся, что все безопасно, то на пассажироперевозки мало кто будет переходить. Но с точки зрения билета, то он будет дешевле, чем самолёт и ж/д. Потому что поддерживать инфраструктуру в Hyperloop дешевле", - отметил он.



Также Сафаров сообщил, что из Одессы в Киев можно будет доехать максимум за 30 минут.



"Таким образом он сможет перевозить больше людей. К тому же поезд, который перемещается в вакууме, будет вырабатывать энергию. Это будет также источником дохода", - сказал он.

