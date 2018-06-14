Правительство России одобрило повышение пенсионного возраста

Кабинет министров Российской Федерации одобрили постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет, сообщил журналистам в четверг помощник президента Андрей Белоусов.



Согласно решению, принятому в четверг на заседании кабинета министров, пенсионный возраст для женщин составит 63 года к 2034 году, а пенсионный возраст для мужчин составит 65 лет к 2028 году.



Таким образом, решением правительства предусматривается длительный переходный период повышения пенсионного возраста, который начнется с 2019 года.



Начиная с 2019 г., планка пенсионного возраста будет ежегодно повышаться на один год.



Однако для людей, которые сегодня стоят на пороге пенсии, предусмотрен переходный период до 2028 г. для мужчин и до 2034 г. для женщин.



Согласно материалам, подготовленным к заседанию правительства, мужчины 1959 г.р. и женщины 1964 г.р. получат право выхода на пенсию в 2020 г. в возрасте 61 и 56 лет соответственно. Таким образом, тем, кому сегодня 59, придется работать не пять лет дополнительно, а лишь два года.



Мужчины 1960 г.р. и женщины 1965 г.р. смогут выйти на пенсию в 2022 г., далее этот "шаг" сохранится.



Мужчины 1961 г.р. и женщины 1966 г.р. выходят на пенсию в 2024 г., мужчины 1962 г.р. и женщины 1967 г.р. - в 2026 г., мужчины 1963 г.р. и женщины 1968 г.р. - в 2028 г., в возрасте соответственно 65 и 60 лет.



На этом льготный период для мужчин заканчивается, преференциями смогут воспользоваться только женщины до 1971 г.р.



Женщины 1969 г.р. получат право выйти на пенсию в 2030 г., с 1970 г.р. - в 2032 г., 1971 г.р. - в 2034 г.

