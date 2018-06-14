Спустя 2 месяца действия медреформы половина украинцев не знают, как подписать декларацию с врачом

70,6% респондентов, опрошенных фондом "Демократические инициативы" и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, не подписали декларации с врачами, 48% из них не знают, как это сделать. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.



При этом 28,7% опрошенных такие декларации подписали.



Среди тех, кто декларацию не подписал, 50,9% знают, как это сделать.



Кроме того, респондентов просили ответить, как они относятся к медицинской реформе.



Так, 6,7% опрошенных полностью ее поддерживают, 19,3% в основном поддерживают, 39,3% совсем не поддерживают, 21,8% в основном не поддерживают, 3,2% ничего не знают об этой реформе, 9,8% затруднились ответить.



Опрос проводился с 19 по 25 мая во всех регионах Украины, кроме аннексированного Россией Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.



Было опрошено 2 019 респондентов старше 18 лет.



Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

