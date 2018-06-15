Киеврада согласовала список улиц, где могут разрешить скорость до 80 км/ч

На заседании постоянной комиссии Киеврады по вопросам транспорта, связи и рекламы депутаты согласовали перечень улиц, на которых могут разрешить скорость движения до 80 км/ч с 1 апреля до 1 ноября.



Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.



"В городе несколько десятков магистралей с качественным дорожным покрытием, отбойниками, надземными и подземными пешеходными переходами. Все это позволяет передвигаться ними быстро и безопасно. Поэтому для комфорта и удобства водителей, мы определили перечень автодорог, где в период с 1 апреля до 1 ноября можно двигаться со скоростью до 80 км/час. В зимний период через сложные погодные условия на всех столичных дорогах будет действовать единственное ограничение в 50 км/ч", - отметил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.



По словам председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы Алексея Окопного, была дискуссия, стоит ли увеличивать скоростной режим на отдельных улицах, пока нет контроля за соблюдением общего норматива 50 км/час.



"Однако в конечном итоге мы понимаем, что эти 22 участка являются приспособленными для более интенсивного трафика, потому что не имеют наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков в одном уровне. При скорости 80 км/ч водитель может контролировать дорожную ситуацию, а пропускная способность столичных дорог сохраняется на нынешнем уровне", - отметил Окопний.



Таким образом, увеличить скорость движения с 1 апреля до 1 ноября могут на следующих участках:



- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);



- Большая Кольцевая дорога (от вул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от вул. Газопроводной до Минского проспекта);



- вул. Городская (от вул. Стеценко до Гостомельского шоссе) (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);



- Кольцевая дорога (от просп. Победы до ул. Трублаини);



- просп. Оболонский (от вул. Богатырской до вул. Малиновского);



- Автодорога Р-69 (от вул. Озерной до границы м. Киева);



- просп. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста);



- просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);



- вул. Набережно - Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);



- Надднепрянское шоссе;



- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);



- Столичное шоссе (до вул. Ак. Заболотного);



- вул. Саперно-Слободская (от вул. М. Гринченко до Южного моста);



- просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);



- бул. Дружбы Народов (от Лыбидской площади до ул. Німанської);



- просп. Броварской (от просп. Освободителей до вул. Братиславской и от вул. Киото до окончания населенного пункта “Киев”) (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);



- бул. Перова (от вул. Воскресенской до вул. А. Навои);



- вул. А. Телиги (от вул. Ольжича до вул. Кирилловской);



- просп. Космонавта Комарова ( от вул. Борщаговской до ул. Л.Курбаса);



- просп. Л.Курбаса (от просп. Космонавта Комарова до ул. Гната Юры);



- вул. Борщаговская;



- просп. Соборности (при условии установки распределительного транспортного ограждения).



Отмечается, что проект решения также должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.



Начиная с 1 января 2018 года введены в действие обновленные требования Правил дорожного движения, согласно которым скорость передвижения транспорта в населенных пунктах снижена с 60 км/ч до 50 км/час.

