На Украине подорожали капуста, колбаса и мороженая рыба

За май 2018 года на Украине больше всего подорожали капуста, вареные колбасы, морковь, пшено, мороженая рыба и яблоки. При этом подешевели яйца, сало, филе курицы, гречка и мягкие сыры. Об изменении цен сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. "За май рост цен наблюдался на 50% наименований продуктов, подлежащих государственному мониторингу, тогда как за апрель подорожало более 80%.

В мае 2018 года ТОП-5 продуктов, которые подорожали больше всего выглядит следующим образом: капуста - на 3,2 грн на одном килограмме, вареные колбасы - на 1 грн, морковь - на 80 коп., пшено, мороженая рыба и яблоки — на 60 коп. по каждой позиции. В процентах бесспорным лидером является капуста, которая добавила 34%, морковь - 6%, пшонка и яблоки - по 3%, вареные колбасы - 1%”, - написал он в Facebook.



Пятерка продуктов питания, которые больше всего подешевели за май выглядит так: яйца - 2,5 грн на одном десятке, сало - 1,7 грн за килограмм, филе курицы -1,6 грн, гречка - 1,4 грн, мягкие сыры - 1,2 грн. В процентах лидером остались яйца - 9%, гречневая крупа - 8%, картофель и лук по - 4%, сало - 3%.



По другим продуктам ценовая картина выглядит так: прибавила в цене на 30 коп. на килограмме сметана, на 20 коп. - крупа манная, на 10 коп. - хлеб пшеничный из муки высшего и первого сортов, хлеб ржаной, макароны, мука пшеничная, крупы ячневая и молоко. А снизились в цене: на 60 коп. на килограмме - свинина, на 40 коп. - тушки куриные на 30 коп. - лук, картофель и сахар, на 20 коп. - рис, говядина, масло подсолнечное, на 10 коп. - батон, сливочное масло и свекла.

