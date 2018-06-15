Украинского омбудсмена не пустили к Олегу Сенцову

Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову не пустили в колонию, где удерживают украинского заключенного режиссера Олега Сенцова в российском Лабытнанги. Об этом в пятницу, 15 июня, говорится в видеосообщении на ее странице в Facebook.



Денисова рассказала, что встретилась с начальников колонии и начальником управления исполнения наказаний Ямало-Ненецкого округа. Последний заявил украинскому омбудсмену, что она ни при каких обстоятельствах не может встретиться с заключенным Олегом Сенцовым.



Денисова отметила, что причину отказа чиновник отказался сообщить, также, как и состояние здоровья заключенного Сенцова.

