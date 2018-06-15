С начала года в результате боев на Донбассе погибли 29 человек, ранены 109 - Хуг

В ЛНР назвали условие сохранения республики в составе Украины
Грызлов: Киев постоянно срывает процесс разведения сил в Донбассе
В ЛНР прокомментировали повестку переговоров в Минске
Аваков предложил отказаться от "Минска-2"
В ЛНР готовы выполнить решения "нормандской четверки" одновременно с Киевом
Все права защищены © Версии.com ** Фабрика аналитики.При полном или частичном использовании материалов сайта, ссылка на "Версии.com" обязательна.Всі інформаційні повідомлення, що розміщені на цьому сайті із посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та/чи розповсюдженню в будь-якій формі, інакше як з письмового дозволу агентства "Інтерфакс-Україна
Обратная связь