В Киеве сотрудника российского посольства в очередной раз уличили в пьяной езде

В Киеве патрульная полиция остановила автомобиль, за рулем которого находился иностранный дипломат с признаками алкогольного опьянения. Об этом в пятницу, 15 июня, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Департамента патрульной полиции.







В отношении дипломата составлен протокол, но ввиду того, что водитель пользуется дипломатическим иммунитетом, материалы будут переданы в Министерство иностранных дел для принятия решения.



В то же время, по словам журналистки Алены Луньковой, речь идет о российском консуле, которого зовут Заворин Иван Иванович. Она отметила, что дипломат, поужинав и выпив спиртное в грузинском ресторане, сел за руль автомобиля.



"Проходить тест на алкоголь Заворин Иван Иванович отказался. Садиться за руль ему запретили патрульные. Ушел пешком. А больше ничего с "дипломатами" полиция сделать не может", - написала журналистка на своей странице в соцсети Facebook.

