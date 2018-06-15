Составлен рейтинг лучших туалетов мира

Австралийский онлайн-сервис My Travel Research опубликовал результаты рейтинга International Toilet Tourism Awards 2018, в котором названы лучшие туалеты мира. Об этом сообщается на официальном сайте организации.



Уборные оценивались с точки зрения их дизайна, причудливости, расположения и оснащенности удобствами.



Безусловным победителем по всем критериям оказались ванные комнаты ресторана Piz Gloria, который расположен на самой вершине швейцарской горы Шилтхорн. Хозяева заведения оформили туалеты в стиле фильмов об агенте 007 Джеймсе Бонде в честь появления Piz Gloria в одной из главных сцен кинокартины.



Вторую позицию занял самый причудливый, по мнению жюри, туалет Bowl Plaza в штате Канзас. Его стены состоят из мозаики, которую из подручных средств в течение четырех лет своими руками собирали посетители. «Все помещение целиком — это свободное пространство для креативного бунта. Детям и взрослым это очень нравится», — прокомментировали судьи.



В номинации «Лучший дизайн» победила уборная в научном центре в Саскачеване, Канада, которая выражена в природной стилистике. Жюри рассказали, что это помещение — словно «окно в другой мир», так как внутри проигрываются звуки пения птиц, а на стенах изображены леса Канады.



Также, самым приятным по расположению был признан туалет с видом на Тихий океан на 11 этаже калифорнийского отеля La Jolla. А наиболее оборудованной назвали ванную комнату в аэропорту Брисбена, Австралия, так как она снабжена всеми удобствами для инвалидов и пассажиров с собаками.

