Гриценко-младший сдал ФСБ-шникам Сенцова и Кольченко

Сын экс-министра обороны и депутат Киевсовета Алексей Гриценко «помог» российским спецслужбам в 2014 году незаконно задержать Олега Сенцова и Александра Кольченко. Об этом сообщил известный блогер Николай Васильковский. По его информации, в то время как все внимание было пристально приковано к «выбитым» показаниям экс-пленного Кремля Геннадия Афанасьева, Гриценко-младший незаслуженно остался за кадром в этой истории.



Давайте вспомним всю хронологию событий, которые до сегодняшнего дня оставались засекреченными.



Как известно, Алексей Гриценко приехал в Крым вместе с друзьями с Автомайдана в марте 2014-го. Активисты тогда занимались развозкой продовольствия, лекарств и генераторов по военным частям полуострова.



В Симферополе автомайдановцев внезапно начали преследовать «неизвестные люди», после чего захватили украинцев в плен. Там, по словам сына экс-министра, ему пришлось пройти все круги ада ФСБ. Гриценко якобы жестоко избивали, постоянно допрашивали и испытывали на прочность его психику. Однако, как ни странно, через восемь дней российские оккупанты отпустили пленных. А на каких основаниях, история умалчивает. Сам Гриценко на эту тему ничего говорить не хочет.



При этом в интервью он рассказал, что Олег Сенцов помогал автомайдановцам, когда их хотели задержать в Крыму. «Он пытался остановить машины, которые нас преследовали. Уже тогда рисковал своей жизнью, чтобы помочь», - рассказал Гриценко.



А теперь интересная арифметика: почему незаконно осужденный украинский кинорежиссер Сенцов отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима РФ, а Алексей Гриценко отделался только недельным пленом.



И самый главный вопрос, какой ценой сын Анатолия Гриценко добился такого быстрого освобождения.



По информации блогера, Алексей Гриценко сдал ФСБ всех активистов, боровшихся с российской оккупацией полуострова. Среди них, конечно, был и Сенцов. С помощью сына бывшего министра обороны россияне установили слежку, а затем и задержали украинского кинорежиссера.



Стоит обратить внимание и на не менее странное поведение Анатолия Гриценко. Он уверяет, что пока не знает, кто и как освободил из плена его сына. Согласитесь, очень странная ситуация: вашего сына неделю пытают и допрашивают, потом внезапно его кто-то освобождает из плена, а вы даже не хотите поблагодарить человека за спасение жизни своего ребенка. И еще более странным это кажется, если учитывать, что отец Алексея является бывшим министром обороны - человека, который хотя бы с профессиональной точки зрения и как гражданин своей страны должен поинтересоваться таким фактом. Но, очевидно, это было для него не актуально.



Также интересным моментом является то, что Гриценко-старшему тогда предлагали обменять сына на российских офицеров, однако он отказался, зная, что в этом не было необходимости. Алексей выбрал «другой» путь, чтобы не портить отцу политический рейтинг.



Сейчас Гриценко-младшему очень невыгодно, чтобы Олег Сенцов возвращался в Украину. Недавно автомайдановец даже заявил, что понимает выбор украинского режиссера - голодать. Конечно! Что же Гриценко еще остается, ведь Сенцов может разоблачить его и тогда на скамье подсудимых окажется Алексей. Гораздо выгоднее, чтобы украинский политзаключенный сидел в колонии «далеко» за пределами Украины.



А Гриценко между тем, чтобы набрать баллов, быстренько отбыл службу в АТО (военная часть в Львовской области). Конечно, там он не забывал откровенно позировать в военной форме с автоматом для фото, чтобы выложить их в социальные сети. Надо же заботиться уже не только о родительском, но и о своем политическом образе.



Таким образом, пока украинский кинорежиссер самостоятельно борется с репрессивной системой России и голодает ради освобождения всех украинских политзаключенных, сын бывшего министра обороны дома успешно строит себе политическую карьеру.



