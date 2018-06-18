Еврокосиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Македонии в ЕС

Еврокомиссия уже дала рекомендацию Европейскому совету начать переговоры о вступлении Македонии в ЕС. Об этом верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила в воскресенье, 17 июня, на церемонии подписания предварительного соглашения о переименовании Македонии.



Глава европейской дипломатии выразила надежду, что Евросовет примет соответствующее решение через две недели. По словам Могерини, это станет "положительным сигналом и укрепит волну перемен и мирных, конструктивных региональных отношений".



Ранее в тот же день премьер-министр Македонии Зоран Заев и глава греческого правительства Алексис Ципрас подписали предварительное соглашение, в котором Греция обязалась признать соседнее государство под названием Республика Северная Македония.



Соглашение вступит в силу после того, как его одобрят парламенты обеих стран. Кроме того, Македония проведет референдум по вопросу о переименовании.

