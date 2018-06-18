Компания Ford показала прототип "умной" куртки для велосипедистов

Сотрудники европейского подразделения Ford совместно с представителями компании Lumo, производящей одежду для велосипедистов, и разработчиками мобильных приложений из компании Tome создали прототип смарт-куртки, предназначенной для велосипедистов. Описание разработки было опубликовано на сайте американского автопроизводителя.



"Умная" куртка была создана для повышения безопасности при езде на велосипеде. В ее рукава вмонтированы индикаторы поворота, привлекающие внимание водителей, а на спине расположены стоп-сигналы. Кроме того, куртка облегчает навигацию - при необходимости повернуть один из рукавов начинает вибрировать, подавая сигнал владельцу. Наконец, синхронизация со смартфоном, который можно положить в прозрачный карман на левом рукаве, позволяет принимать звонки и сообщения во время езды.



Получить наглядное представление о куртке и ее возможностях можно благодаря демонстрационному видеоролику. Пока что речь идет только о прототипе, но в перспективе Ford может лицензировать производство доработанной версии компаниями-партнерами.





