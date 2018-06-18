В Мексике зарегистрировали землетрясение от прыжков болельщиков

Институт геологических и атмосферных исследований Мексики зафиксировал искусственное землетрясение в столице страны во время матча национальной сборной с командой Германии на чемпионате мира по футболу.



По данным организации, подземные толчки были зарегистрированы по крайней мере в двух местах Мехико через семь секунд после того, как на 35-й минуте встречи сборная Мексики забила гол немцам. Вероятной причиной землетрясения стали прыжки болельщиков, праздновавших забитый мяч.



Вечером 17 июня сборная Мексики обыграла команду Германии в стартовом матче группы F на ЧМ-2018 со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил мексиканский полузащитник Ирвинг Лосано, который был признан лучшим игроком матча. Германия является действующим чемпионом мира по футболу.

