Марш будущего

Да, мы действительно и бесповоротно сказали «остаточне прощавай савецкой империи». После «марша равенства» верю. За все годы независимости еще не было такого массового и показательного парада. Всего четыре года прошло с момента «революции достоинства», и вот пожалуйста: количество геев и лесбиянок по отношению к охраняющим их полицейским достигло приемлемого, почти европейского уровня. Примерно 1 полноценный гей к 1,7 полицейского. Или полицейских?



Не важно. Силы правопорядка сработали безупречно. С ночи оцепили центр столицы, пропускали жителей в их дома по паспортам. Если забыл документ, то, извини товарищ дорогой, ночуй на газончике. Не исключено, что вы гомофоб. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Примерно семь тысяч полицейских были задействованы в масштабной операции по защите истинных европейских ценностей. Три станции метро закрыты, а одна работала исключительно на эвакуацию участников марша за углубление пропасти между РФ и Украиной.



Усиленные меры безопасности вполне понятны, поскольку в мероприятии принимали участие не только рядовые геи и лесбиянки, а также сочувствующие им депутаты, но и целые дипломатические представительства дружественных нам стран практически в полном составе. Сама Мари Йованович в окружении пяти морских пехотинцев в штатском (но с характерными сумочками на груди) прошлась до площади Льва Толстого. Царила прекрасная, практически праздничная атмосфера, несмотря на отдельные попытки бесчинствующих националистов из «С14», «Казацкой сичи» и «Национального корпуса» помешать внедрению трансгендерных ценностей в ментальное тело нации, ставшее гораздо более открытым и доступным.



Российская разведка в лице пранкеров с показательными гомофобными кличками «Лексус» и так называемый «Вован» попыталась посеять хаос в единый фронт геев и евродепутатов. Ребекка Хармс, известный и непримиримый борец за трансгендерные ценности, стала невольным соучастником подрывной акции. Она не по злому умыслу ввела в заблуждение широкие слои населения, наблюдавшие за маршем

Мне лично понравилось очень толерантное отношение участников к тому, что вместе с ними шли геи из страны-агрессора. Клуб «Голубой медведь», кажется. Опытные в этих делах пи… специалисты могут меня поправить, если что не так. Отдельные представители патриотических меньшинств пытались раздуть из этого «провокацию ФСБ». На самом деле, это свидетельство единства всех антипутинских сил на данном этапе развития европейской нации

Невооруженным взглядом было заметно, что количество радикалов-гомофобов-патриотов было в разы меньше, чем участников исторического марша. Это, дорогие товарищи, лишь подтверждает тенденцию на всестороннюю интеграцию украинской нации в систему европейских ценностей. Геи и лесбиянки идут на смену патриотам, которые не уловили доминирующий тренд в политике.Нашим спецслужбам еще предстоит разобраться в связях между радикальными, теперь уже псевдопатриотическими организациями, с их кураторами из ФСБ. Российская разведка в лице пранкеров с показательными гомофобными кличками «Лексус» и так называемый «Вован» попыталась посеять хаос в единый фронт геев и евродепутатов. Ребекка Хармс, известный и непримиримый борец за трансгендерные ценности, стала невольным соучастником подрывной акции. Она не по злому умыслу ввела в заблуждение широкие слои населения, наблюдавшие за маршем. Сообщила, что верховный главнокомандующий уже 18 июня, ровно в десять часов, подаст на рассмотрение Верховной Рады законопроект, уравнивающий в правах геев, лесбиянок и европейцев других разновидностей с обычными, немодными гетеросексуалами – гражданами Украины. Эта новость была с большим воодушевлением встречена участниками марша, которые тут же прониклись к главкому нации теплыми чувствами. Спустя пару часов появилась информация, что Администрация президента вообще и ее глава, господин Райнин в частности, не вели никаких переговоров с Ребеккой. Более того, по мнению пресс-службы АП, товарищ Хармс стала жертвой «розыгрыша».Понятно желание Кремля вбить клин между геями и официальной властью. Но не вышло у господ гомофобов! Не вышло! Хотя могли бы сделать вид, что подобный законопроект готовится, проходит обсуждение в комитетах Рады, а подробности можете спросить у видного члена «БПП» Сергея Лещенко – бессменного участника практически всех гей-парадов новейшего времени.Благо Сергей действительно был в первых рядах участников в футболке с портретом символа сексуальной свободы нации – Тараса Шевченко. Во времена «совецкой деспотии» всячески замалчивалась тяга великого поэта к европейской ассоциации. А Сергей, так сказать, восстановил историческую справедливость. Расставил все точки над «Х». Мог бы рассказать о концептуальной модели законопроекта, который ждут сотни тысяч представителей меньшинств нации. На мой взгляд, нетолерантно называть их «меньшинствами». Судя по геометрической прогрессии увеличения количества участников «маршей», они уже становятся доминирующей силой ассоциации. Европейской, естественно.Мне лично понравилось очень толерантное отношение участников к тому, что вместе с ними шли геи из страны-агрессора. Клуб «Голубой медведь», кажется. Опытные в этих делах пи… специалисты могут меня поправить, если что не так. Отдельные представители патриотических меньшинств пытались раздуть из этого «провокацию ФСБ». На самом деле, это свидетельство единства всех антипутинских сил на данном этапе развития европейской нации. Мы не только щит Европы, как метко сказал Петр Алексеевич, но еще и… Ну как тут написать. Короче, то место, которое объединяет однополых членов общества, имеющих сходные воззрения. А геи из Санкт-Петербурга были матерыми. Видно, не первый десяток лет они борются с диктатурой Кремля. Куда же им еще ездить на фестиваль, как в не Киев – сосредоточие трансгендеров из всех стран бывшей советской империи? Да, большое и нужное дело делают борцы за права ЛГБТ-прайдов, а также сами геи. Они на наших глазах скидывают оковы советской империи и вливаются в европейский социум. Будущее наступает уже сегодня. Президент страны-агрессора извратил реальный смысл этого выражения. Только в Киеве после «марша равенства» оно (выражение) звучит полностью аутентично.