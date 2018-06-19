Сотрудники "Нафтогаза" получили $21 млн премий за победу над "Газпромом"

Сотрудники НАК "Нафтогаз Украины" уже получили первую часть премии на сумму 20,7 млн долларов в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с российским газовым монополистом "Газпромом" по транзитному контракту. Об этом в интервью НВ рассказал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.



"21 миллион долларов, там немного меньше. Это та сумма, которая была уже уплачена в качестве премий. А остальная часть премии, приблизительно 25 миллионов долларов, она будет уплачена только после того, как будут получены деньги от "Газпрома", пояснил Витренко.



Он уточнил, что премии получили порядка 40 человек, которые работали над соответствующим арбитражным процессом.



"В результате этого процесса команда "Нафтогаза" заработала для Украины очень много денег. Это 4,6 миллиардов долларов только по решению по транзиту. То есть, это был тяжелый и добросовестный труд. И из этих 4,6 миллиардов долларов "Нафтогаз" уже получил финансовый результат в размере 2,1 миллиарда долларов. Как мы все понимаем, это очень много денег для "Нафтогаза", но не только для "Нафтогаза", а и для всей Украины. 2,1 миллиарда долларов - это приблизительно 2% ВВП", - отметил Витренко.



Напомним, наблюдательный совет "Нафтогаза" решил премировать сотрудников компании на сумму в 46,3 млн долларов в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого "Газпром" должен выплатить украинской компании 4,6 млрд долларов. При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долларов в пользу "Нафтогаза" Сумма премии была разделена на две части. В мае этого года должна была быть выплачена первая часть премий на сумму 20,7 млн долларов, что составляет 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. Остальные премии будут выплачивать в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша (2,6 млрд долларов).

