Россия считает Украину виновной в распространении АЧС в ЕС

В течение 2017-2018 года в странах Европы отмечается расширение неблагополучных в связи с АЧС территорий и увеличение количества пораженных животных. Об этом сообщает Россельхознадзор, передает УНН.



“Большое количество очагов, практически ежедневно, регистрируется в Польше, Латвии, Литве, Эстонии и Молдавии. Одновременно, подтвердив свой трансграничный характер, только с мая 2017 по май 2018 год инфекция распространилась на еще три страны ЕС (Чехия, Румыния и Венгрия)”, — говорится в сообщении.



В Россельхознадзоре считают, что основной причиной вспышек АЧС на территории европейских стран является ввоз инфицированной продукции свиноводства из территории Украины.



“Под реальной угрозой находится свиноводство и эпизоотическое благополучие по АЧС Словакии и Австрии”, — подчеркнули в службе.

