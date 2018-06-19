В Чехии прошла крупнейшая реконструкция "Битвы пяти воинств"

На севере Чехии в лесу вблизи города Доксы, что в 80 километрах от Праги, поклонники произведений британского писателя Джона Толкина воссоздали Битву пяти воинств из повести "Хоббит, или Туда и обратно".



Это одна из наиболее масштабных реконструкций сюжетов Толкина: в боях приняли участие более тысячи поклонников вселенной Средиземья, которые представляли пять рас - людей, эльфов и гномов с одной стороны, орков и варгов с другой.



Сражение продолжалось целый день - грохот щитов, удары мечей, блеск шлемов и гортанные крики, обещающие смерть. Несмотря на известный исход битвы, результат сражения не был предопределен. По правилам фестиваля победу может одерживать как одна сторона, так и другая.











Как сообщает Reuters, идея реконструировать знаменитую Битву пяти воинств появилась 18 лет назад. Но тогда в ней приняла участие только горстка энтузиастов. Сейчас же это ежегодный фестиваль B5A, который притягивает любителей фэнтези не только из Чехии, но и из других стран Европы.



Эпическое сражение было костюмированным, и все его участники были одеты в удивительные и впечатляющие костюмы, пишет The Daily Mail. Холодного оружия у воинов было очень много, но все мечи, копья и топоры были с пластиковыми наконечниками и лезвиями.



К этому костюмированному шоу организаторы готовились несколько месяцев - шили уникальные костюмы, создавали оружие и доспехи.



Известный режиссер Питер Джексон в своей кинотрилогии "Хоббит" посвятил битве отдельный фильм - "Битва пяти воинств", который вышел на экраны в 2014 году. Но в оригинальной повести Толкина этот эпизод занимает не многим более двух страниц.

