Штурм Рады: «За ВДВ!»

В Мариинском парке отдыхающие протестующие чуть было не вломили экс-депутату Ивану Зайцу. Тому самому. Его сделал бессмертным ныне покойный спикер Плющ. Помните его фразу: «Депутат Заяц, не прыгайте в заднем проходе»? Вот именно он и попал под горячую руку «афганцев» и «чернобыльцев». Ваня сидел на скамеечке и изучал какие-то важные документы со своей помощницей в крайне коротком платье. Его опознала компания в камуфляже, голубых беретах и с медалями, полученными в ходе выполнения интернационального долга. Слово за слово, сцепились. Заяц попытался установить контакт с обидчиками, спросив: «Откуда вы?».



И получил вполне адекватный ответ в рифму: «С пи...ды». Только то, что он больше не является представителем высшего законодательного органа, несколько разрядило атмосферу. Его пообещали зарезать и закопать. Вместе с другими «пи...сами», которые, по мнению носителей запрещенной советской символики, «сидят в Раде».



Теперь собственно о первопричине конфликта с Зайцем, столь удачно для него закончившегося. Неделя нынче сессионная, спикер Парубий анонсировал принятие ряда «исторических законов», которые никому и на фиг не нужны. Кроме наших «стратегических партнеров». Опять про Антикоррупционный суд, про национальную безопасность и так далее. С утра перед парламентом стали собираться «афганцы» и «чернобыльцы». То есть те, кто выполнял интернациональный долг во времена Советского Союза, которому Петру Алексеевич около тридцати раз подряд сказал «прощавай». И участники ликвидации аварии на ЧАЭС 1986 года. К открытию сессии было около четырех тысяч мужиков категории 55+. Многие в голубых беретах. Странно, что не в новых, введенных лично верховным главнокомандующим. Цвета «спелой крови патриота». С наградами, которые буквально пестрят запрещенными символами «савецкой эпохи»: звездами, красными флагами, серпами с молотами. Чего хотят? А после революции достоинства, давшей нации безвиз, у них отобрали льготы, снизили пенсии и отправили лакомиться вкусными круассанами в Париж. Да еще и пить «фантастический кофе в Братиславе».



Толпа быстро организовалась, плотно обложила кордон Нацгвардии и полицейского спецназа. Требовали принять законы о льготах.



Давненько, знаете ли, штурма парламента не было. Зрелище сюрреалистическое. С криками «За ВДВ!» мужики ломанули в центральный вход ВР. «Космонавтов» (полицейский спецназ в полном обмундировании) по одиночке выдергивали и этапировали в парк. Иногда били по голове

Руководство Рады решило, как всегда, не принимать близко к сердцу требования каких-то клошаров и советских бомжей. Мало ли босоты под парламентом шатается? На каждую реагировать – себе дороже.Поэтому стали готовиться рассматривать закон о национальной безопасности. Там есть много дискуссионных норм. В частности, об установлении гражданского контроля над работой спецслужб. Короче, «афганцы» пошли на штурм. Говорят, что три раза приезжали к Раде, требовали, их посылали. Теперь решили добиться результата.Давненько, знаете ли, штурма парламента не было. Зрелище сюрреалистическое. С криками «За ВДВ!» мужики ломанули в центральный вход ВР. «Космонавтов» (полицейский спецназ в полном обмундировании) по одиночке выдергивали и этапировали в парк. Иногда били по голове. В результате непосредственно перед входом сконцентрировалось человек пятьсот, а Нацгвардия и «космонавты» были выдавлены на фланги. Перед «десантом» оставалось буквально пару десятков полицейских, которых периодически били об стену.И вот тут они зашевелились. Сразу решили «пойти на диалог», послали переговорщиков. Сначала пробовал Борислав Береза. Но что-то не сумел убедить участников акции, которые нетолерантно называли его «пид...ром». Причем засланным. Ужос! Демонстрировать такие гомофобные настроения после успешного гей-парада в центре европейской столицы… Затем послали первого вице-спикера Ирину Геращенко. Она честно пыталась что-то повизжать, но ее блондинистая верхняя часть буквально потерялась в плотной массе полуголых мужиков. Не знаю, какие смешанные чувства испытала Ирина, но толпа стала требовать спикера Парубия. Однако Андрей умный.Каким-то сверхъестественным чутьем он понял, что его могут начать бить. И не только ногами. Поэтому выставил встречное предложение: давайте вы сформируете «рабочую группу», которую пришлете в спикерский кабинет для ведения переговоров. После коротких переговоров – «А если на…т? – Да х…й там, мы его тогда…» – протестующие повелись на это предложение.Страсти несколько утихли, штурм отложили, но расходиться никто не собирается…