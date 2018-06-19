Штурм Рады: «За ВДВ!»
В Мариинском парке отдыхающие протестующие чуть было не вломили экс-депутату Ивану Зайцу. Тому самому. Его сделал бессмертным ныне покойный спикер Плющ. Помните его фразу: «Депутат Заяц, не прыгайте в заднем проходе»? Вот именно он и попал под горячую руку «афганцев» и «чернобыльцев». Ваня сидел на скамеечке и изучал какие-то важные документы со своей помощницей в крайне коротком платье. Его опознала компания в камуфляже, голубых беретах и с медалями, полученными в ходе выполнения интернационального долга. Слово за слово, сцепились. Заяц попытался установить контакт с обидчиками, спросив: «Откуда вы?».
И получил вполне адекватный ответ в рифму: «С пи...ды». Только то, что он больше не является представителем высшего законодательного органа, несколько разрядило атмосферу. Его пообещали зарезать и закопать. Вместе с другими «пи...сами», которые, по мнению носителей запрещенной советской символики, «сидят в Раде».
Теперь собственно о первопричине конфликта с Зайцем, столь удачно для него закончившегося. Неделя нынче сессионная, спикер Парубий анонсировал принятие ряда «исторических законов», которые никому и на фиг не нужны. Кроме наших «стратегических партнеров». Опять про Антикоррупционный суд, про национальную безопасность и так далее. С утра перед парламентом стали собираться «афганцы» и «чернобыльцы». То есть те, кто выполнял интернациональный долг во времена Советского Союза, которому Петру Алексеевич около тридцати раз подряд сказал «прощавай». И участники ликвидации аварии на ЧАЭС 1986 года. К открытию сессии было около четырех тысяч мужиков категории 55+. Многие в голубых беретах. Странно, что не в новых, введенных лично верховным главнокомандующим. Цвета «спелой крови патриота». С наградами, которые буквально пестрят запрещенными символами «савецкой эпохи»: звездами, красными флагами, серпами с молотами. Чего хотят? А после революции достоинства, давшей нации безвиз, у них отобрали льготы, снизили пенсии и отправили лакомиться вкусными круассанами в Париж. Да еще и пить «фантастический кофе в Братиславе».
Толпа быстро организовалась, плотно обложила кордон Нацгвардии и полицейского спецназа. Требовали принять законы о льготах.
Давненько, знаете ли, штурма парламента не было. Зрелище сюрреалистическое. С криками «За ВДВ!» мужики ломанули в центральный вход ВР. «Космонавтов» (полицейский спецназ в полном обмундировании) по одиночке выдергивали и этапировали в парк. Иногда били по голове
Руководство Рады решило, как всегда, не принимать близко к сердцу требования каких-то клошаров и советских бомжей. Мало ли босоты под парламентом шатается? На каждую реагировать – себе дороже.
Поэтому стали готовиться рассматривать закон о национальной безопасности. Там есть много дискуссионных норм. В частности, об установлении гражданского контроля над работой спецслужб. Короче, «афганцы» пошли на штурм. Говорят, что три раза приезжали к Раде, требовали, их посылали. Теперь решили добиться результата.
Давненько, знаете ли, штурма парламента не было. Зрелище сюрреалистическое. С криками «За ВДВ!» мужики ломанули в центральный вход ВР. «Космонавтов» (полицейский спецназ в полном обмундировании) по одиночке выдергивали и этапировали в парк. Иногда били по голове. В результате непосредственно перед входом сконцентрировалось человек пятьсот, а Нацгвардия и «космонавты» были выдавлены на фланги. Перед «десантом» оставалось буквально пару десятков полицейских, которых периодически били об стену.
И вот тут они зашевелились. Сразу решили «пойти на диалог», послали переговорщиков. Сначала пробовал Борислав Береза. Но что-то не сумел убедить участников акции, которые нетолерантно называли его «пид...ром». Причем засланным. Ужос! Демонстрировать такие гомофобные настроения после успешного гей-парада в центре европейской столицы… Затем послали первого вице-спикера Ирину Геращенко. Она честно пыталась что-то повизжать, но ее блондинистая верхняя часть буквально потерялась в плотной массе полуголых мужиков. Не знаю, какие смешанные чувства испытала Ирина, но толпа стала требовать спикера Парубия. Однако Андрей умный.
Каким-то сверхъестественным чутьем он понял, что его могут начать бить. И не только ногами. Поэтому выставил встречное предложение: давайте вы сформируете «рабочую группу», которую пришлете в спикерский кабинет для ведения переговоров. После коротких переговоров – «А если на…т? – Да х…й там, мы его тогда…» – протестующие повелись на это предложение.
Страсти несколько утихли, штурм отложили, но расходиться никто не собирается…
Продолжение следует.