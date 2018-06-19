Несколько правоохранителей получили травмы у здания Рады

По предварительным данным, в результате стычек у здания Верховной Рады несколько правоохранителей получили телесные повреждения.



"Информация относительно пострадавших уточняется", - сообщает сайт столичной полиции.



В то же время, как сообщил журналистам директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, по предварительной информации, на митинге у Верховной Рады пострадали двое полицейских.



"На это время (возможно, данные изменятся) есть два потерпевших полицейских", - сказал он.



По словам А.Шевченко, у одного полицейского – внутренняя черепно-мозговая травма, у другого – ожоги от слезоточивого газа (оба правоохранителя из Печерского райуправления). Потерпевшие отправлены в учреждения здравоохранения.



Кроме того, по данным спикера МВД, задержан один участник митинга, который применял газ в отношении полиции.



Информацию о задержании одного активного участника конфликта и доставке его в управление полиции приводит и сайт полиции Киева.



За порядком у здания парламента наблюдают около 500 правоохранителей.



В сообщении отмечается, что заявки на проведение акций были заблаговременно поданы в Киевскую городскую государственную администрацию.



"Утром участники акций перекрывали движение в центральной части Киева, а затем у стен парламента устроили толчею и стычку", - указали в полиции.



Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в столичном главке, предварительно, задержанный использовал газовый баллончик.

