СБУ проведет учения во Львовской области

Во Львовской области в течение 20-22 июня Служба безопасности Украины проведет антитеррористические тактико-специальные учения. Об этом сообщает региональное управление СБУ во вторник, 19 июня.



Отмечается, что учения будут проходить в нескольких локациях Самборского района и ряде населенных пунктов региона.



"Отработка силовиками учебных задач будет происходить в условиях, приближенных к реальным, что предполагает привлечение спецтехники и вооруженных правоохранителей. В рамках обучения на отдельных территориях также возможно временное введение особого режима передвижения людей и транспортных средств", – говорится в сообщении.



В СБУ призвали жителей Львовщины сохранять спокойствие в связи с предполагаемым сосредоточением военных и спецназовцев. Также граждан просят адекватно реагировать на требования правоохранителей по проверке документов, удостоверяющих личность, досмотра личных вещей, возможного временного ограничения или запрет движения транспорта и пешеходов и тому подобное.



"Подчеркиваем, что все эти дейстия будут происходить в рамках дейстующего законодательства", – добавили в СБУ.

