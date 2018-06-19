Секс-роботов научили отказывать в сексе

Секс-робота с искусственным интеллектом Саманту научили отказывать в половом акте, если та «не в настроении». Об этом сообщает Mirror.



Ее создатели уверяют, что на теле куклы установлены специальные датчики, которые могут распознать слишком агрессивные или «неуважительные» прикосновения. Ее изобретатель, испанец Серги Сантос (Sergi Santos) продемонстрировал умение самостоятельно принимать решение о сексе во время презентации перед учеными в Великобритании.



Сантос утверждает, что его робот может переключаться между несколькими режимами, полностью меняя свое поведение: в настройках можно настроить семейную, романтичную или страстную Саманту.



Саманта пока существует в виде прототипа. Сантос готовится к массовому производству роботов по цене 3,6 тысячи фунтов стерлингов.

