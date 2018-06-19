Макрон потребовал от школьника называть его господином

Президент Франции Эммануэль Макрон отчитал школьника за слишком фамильярное обращение к нему. Об этом сообщает Reuters.



Макрон поучаствовал в церемонии, посвященной 78-летию речи Шарля де Голля, после которой был дан старт движению Сопротивления во Франции.



В ходе мероприятия один из тинейджеров обратился к президенту со словами: «Как дела, Ману?». Макрон незамедлительно преподал ему урок.



«Ты находишься на официальной церемонии и должен вести себя соответственно. Можешь валять дурака, но сегодня, когда мы поем «Марсельезу» и «Песню партизан», ты должен звать меня только «господин президент» или «сэр», — сказал французский президент.



После этого Макрон продолжил здороваться с присутствующими.

