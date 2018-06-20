Дело бывшего переводчика-"шпиона" Гройсмана Ежова передали в суд

Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего переводчика Премьер-министра Украины Станислава Ежова в государственной измене и передала дело в Печерский районный суд столицы.

Защита Ежова обратилась в Апелляционный суд Киева для определения подсудности, поскольку считает, что Печерский суд не должен рассматривать это производство. Об этом сообщил адвокат подозреваемого Валентин Рыбин, пишет УНН .



"Подготовительное заседание не состоялось. Обвинительный акт направлен в Апелляционный суд Киева для определения территориальной подсудности данного производства", - пояснил Рыбин.



Адвокат отметил, что это он подал ходатайство об определении подсудности в этом производстве.



"Это было мое ходатайство. Сторона обвинения возбудила подсудность данного производства и обратилась с обвинительным актом не в тот суд, в который надо было обращаться... Печерский районный суд, я считаю, не должен рассматривать данное производство. Это будет решать Апелляционный суд Киева, куда и направлен обвинительный акт", - добавил защитник.



Также адвокат сообщил, что суд продлил Станиславу Ежову срок содержания под стражей на 60 суток до 16 августа.



Напомним, СБУ разоблачила агента российских спецслужб в секретариате правительства. Задержанным оказался помощник Премьер-министра Украины Станислав Ежов, который работал его личным переводчиком. Сотрудники СБУ задержали его на рабочем месте.

