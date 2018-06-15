Разжигание антироссийской военной истерии

«По моей оценке, сенатор, Россия представляет величайшую угрозу нашей национальной безопасности». Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд. «Я считаю, что основные угрозы начинаются с России». Министр обороны США генерал Джеймс Мэттис. «У США по-прежнему самые большие в мире военные расходы. В 2017 году Соединенные Штаты потратили на свои вооруженные силы больше средств [610 миллиардов долларов], чем следующие семь стран, вместе взятые…. Военные расходы России в 2017 году составили 66,3 миллиарда долларов, и это на 20% меньше, чем в 2016 году». Стокгольмский институт исследования проблем мира. Ежегодный доклад, май 2018 года.

Администрация Трампа нагнетает конфронтацию и разжигает военную истерию по всему миру, начиная с Южно-Китайского моря и Персидского залива и кончая Прибалтикой. Страны военного альянса США-НАТО существенно увеличивают свои военные расходы и наращивают группировки войск в Европе, действуя в рамках политики расширенного передового присутствия. При этом они размещают ударную авиацию, ракетные корабли и бронетанковые части вдоль границ России.



В марте 2018 года заместитель генерального секретаря НАТО и бывший заместитель госсекретаря США Роуз Геттемюллер (Rose Gottemoeller) выступила в военном аэропорту Варшавы, где обильно расточала похвалы концепции передового размещения войск США-НАТО. Она заявила: «Это большая честь для меня — посетить боевую группу, развернутую сегодня в Польше».



Перебрасывать вооруженные силы в другие страны и содержать их там чрезвычайно дорого, и Стокгольмский институт исследования проблем мира отметил, что в 2016 году «совокупные военные расходы НАТО увеличились до 881 миллиард долларов», в то время как «европейские члены альянса в том же году потратили 254 миллиарда долларов, то есть, в три с лишним раза больше, чем Россия».



В январе 2018 года Министерство обороны США опубликовало Стратегию национальной обороны, в которой говорится, что главным вызовом американскому благосостоянию и безопасности является возрождение долгосрочного стратегического соперничества со стороны России и Китая, которые являются «ревизионистскими державами» и «растущей угрозой», требующей значительного увеличения военных расходов США. В задачи Пентагона входит «восстановление военных преимуществ США с целью сдерживания России и Китая, дабы они не смогли бросить вызов Америке и ее союзникам, и не стремились изменить существующий международный порядок, который так хорошо зарекомендовал себя после окончания Второй мировой войны».



Именно при таком навязанном США «международном порядке» они начали катастрофическую войну во Вьетнаме, вторглись в Ирак, что ввергло Ближний Восток в нынешнее состояние хаоса, уже 16 лет продолжают войну в Афганистане, ставшую настоящим бедствием, и провели варварский блицкриг в Ливии, создав там неуправляемый хаос. Во всех этих жестоких набегах самозваный мировой жандарм нес безвинному мирному населению колоссальные разрушения и неисчислимые смерти.



Сегодня в сухопутных войсках, военно-морских силах, военно-воздушных силах и корпусе морской пехоты США примерно 1,3 миллиона человек, и 200 тысяч из них размещены на 800 зарубежных военных базах, дабы и дальше обеспечивать этот самый «международный порядок».



Спустя две недели после публикации оборонной стратегии 2 февраля 2018 года вышел Обзор состава и количества ядерного оружия. Из этих документов становится предельно ясно, кого Пентагон считает своими врагами. Китай там упоминается 47 раз, Иран 39 раз, а Россия 127 раз. Поэтому полной ерундой является утверждение Госдепартамента о том, что «мы не хотим считать Россию врагом» и что «этот обзор не направлен против России». 12 февраля Пентагон объявил: «Сегодня президент Дональд Трамп направил в конгресс проект бюджета на 2019 финансовый год, в котором на национальную безопасность затребовано 716 миллиардов долларов, причем 686 миллиардов из этой суммы запрошено на нужды Министерства обороны». Это примерно на 70 миллиардов долларов больше, чем в предыдущем году.



Политика Трампа «Америка прежде всего» настроила против него многих давних союзников США и усилила недоверие в целом ряде стран, которые сталкиваются с военными угрозами (а также с экономическими — спросите европейцев). Парадокс этого ура-патриотического лозунга заключается в том, что США заявляют: «Становится все яснее, что Китай и Россия хотят строить мир в соответствии со своей авторитарной моделью, получая право накладывать вето на экономические, дипломатические и военные решения других государств». В этом весь смысл концепции «Америка прежде всего»: военное господство и полное подчинение экономик всего мира.



Очень любопытно посмотреть на то, как западные СМИ освещали речь президента Путина в Федеральном Собрании 1 марта. Они сосредоточили почти все свое внимание на новых российских военных разработках. Так, «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что президент в своем выступлении заверил россиян в продолжающемся наращивании военной мощи. В статье «Нью-Йорк Таймс» полторы тысячи слов посвящены рассказу Путина о российском оружии, созданном для сдерживания авантюризма США и НАТО, а его социальным программам уделено всего 65 слов.



Излагая приоритеты, президент заявил, что «главным, ключевым фактором развития является благополучие людей, достаток в российских семьях».



«Напомню, что в 2000 году за чертой бедности находились 42 миллиона человек, это почти 30% — 29% населения страны. В 2012 году нам удалось снизить этот уровень до 10%, — сказал Путин. — Из-за последствий экономического кризиса бедность вновь подросла. Сегодня с ней сталкиваются 20 миллионов граждан. Конечно, это не 42 миллиона, как было в 2000-м, но тоже недопустимо много».



Россия хочет улучшить жизнь своих граждан и твердо намерена сделать это, как бы США и НАТО ни наращивали свои силы вокруг российских границ. Но она не станет бездействовать в условиях расширения военного блока США-НАТО, который все больше стремится к конфликту. Россия существенно сократила свой военный бюджет, а США и остальные страны НАТО значительно увеличивают свои военные расходы. В этих условиях России по-прежнему необходимо поддерживать свою обороноспособность на должном уровне, чтобы противостоять военной истерии США-НАТО и их концепции расширенного передового присутствия.



Как отмечает вебсайт Veterans Today, президент Путин заявил, что «американские подводные лодки постоянно несут дежурство у побережья Норвегии». Они оснащены ракетами, которые способны долететь до Москвы за 17 минут. «А мы уже давно демонтировали все свои базы на Кубе, причем даже нестратегические. И они называют нас агрессорами?»



Да, называют, несмотря на всю ту воинственность и враждебность, которую демонстрируют военные маневры и группировка войск США-НАТО в Восточной Европе.



Например, в учениях «Еж-2018» в Эстонии, которые прошли со 2 по 13 марта, приняли участие 15 тысяч военнослужащих из 10 стран НАТО, таких как Британия, США, Бельгия, Канада, Дания, Франция, Германия, Латвия, Литва и Польша, а также из пяти якобы нейтральных государств Финляндии, Грузии, Ирландии, Швеции и Украины.



А 4 июня Си-Эн-Эн сообщила о том, что в воскресенье (3 июня) вдоль восточной границы альянса начались масштабные военные учения под руководством США с участием 18 тысяч военнослужащих из 19 стран, в основном из членов НАТО. Учения «Сабельный удар-2018» пройдут до 15 июня в Польше, Латвии, Литве и Эстонии. Они состоятся в обстановке усиленной напряженности с Москвой, которая отрицательно смотрит на любую военную активность НАТО вдоль своей границы, утверждая, что это повышает «взаимное недоверие».



У этих учений весьма подходящее название, ибо все эти американо-натовские танцы с саблями усиливают недоверие России к странам, которые размещают вблизи ее границ многотысячные группировки войск. Пока Россия сокращает военные расходы и пытается наладить торговлю с миром в целях улучшения жизненных условий своих граждан, 18 тысяч американских и натовских военнослужащих бряцают оружием на ее рубежах.



Это предельно ясный сигнал о том, что Пентагон и его брюссельский филиал проводят политику эскалации конфликта.



Источник: CounterPunch



