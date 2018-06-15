Разжигание антироссийской военной истерии

Разжигание антироссийской военной истерии

«По моей оценке, сенатор, Россия представляет величайшую угрозу нашей национальной безопасности». Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд. «Я считаю, что основные угрозы начинаются с России». Министр обороны США генерал Джеймс Мэттис. «У США по-прежнему самые большие в мире военные расходы. В 2017 году Соединенные Штаты потратили на свои вооруженные силы больше средств [610 миллиардов долларов], чем следующие семь стран, вместе взятые…. Военные расходы России в 2017 году составили 66,3 миллиарда долларов, и это на 20% меньше, чем в 2016 году». Стокгольмский институт исследования проблем мира. Ежегодный доклад, май 2018 года.

Администрация Трампа нагнетает конфронтацию и разжигает военную истерию по всему миру, начиная с Южно-Китайского моря и Персидского залива и кончая Прибалтикой. Страны военного альянса США-НАТО существенно увеличивают свои военные расходы и наращивают группировки войск в Европе, действуя в рамках политики расширенного передового присутствия. При этом они размещают ударную авиацию, ракетные корабли и бронетанковые части вдоль границ России.

В марте 2018 года заместитель генерального секретаря НАТО и бывший заместитель госсекретаря США Роуз Геттемюллер (Rose Gottemoeller) выступила в военном аэропорту Варшавы, где обильно расточала похвалы концепции передового размещения войск США-НАТО. Она заявила: «Это большая честь для меня — посетить боевую группу, развернутую сегодня в Польше».

Перебрасывать вооруженные силы в другие страны и содержать их там чрезвычайно дорого, и Стокгольмский институт исследования проблем мира отметил, что в 2016 году «совокупные военные расходы НАТО увеличились до 881 миллиард долларов», в то время как «европейские члены альянса в том же году потратили 254 миллиарда долларов, то есть, в три с лишним раза больше, чем Россия».

В январе 2018 года Министерство обороны США опубликовало Стратегию национальной обороны, в которой говорится, что главным вызовом американскому благосостоянию и безопасности является возрождение долгосрочного стратегического соперничества со стороны России и Китая, которые являются «ревизионистскими державами» и «растущей угрозой», требующей значительного увеличения военных расходов США. В задачи Пентагона входит «восстановление военных преимуществ США с целью сдерживания России и Китая, дабы они не смогли бросить вызов Америке и ее союзникам, и не стремились изменить существующий международный порядок, который так хорошо зарекомендовал себя после окончания Второй мировой войны».

Именно при таком навязанном США «международном порядке» они начали катастрофическую войну во Вьетнаме, вторглись в Ирак, что ввергло Ближний Восток в нынешнее состояние хаоса, уже 16 лет продолжают войну в Афганистане, ставшую настоящим бедствием, и провели варварский блицкриг в Ливии, создав там неуправляемый хаос. Во всех этих жестоких набегах самозваный мировой жандарм нес безвинному мирному населению колоссальные разрушения и неисчислимые смерти.

Сегодня в сухопутных войсках, военно-морских силах, военно-воздушных силах и корпусе морской пехоты США примерно 1,3 миллиона человек, и 200 тысяч из них размещены на 800 зарубежных военных базах, дабы и дальше обеспечивать этот самый «международный порядок».

Спустя две недели после публикации оборонной стратегии 2 февраля 2018 года вышел Обзор состава и количества ядерного оружия. Из этих документов становится предельно ясно, кого Пентагон считает своими врагами. Китай там упоминается 47 раз, Иран 39 раз, а Россия 127 раз. Поэтому полной ерундой является утверждение Госдепартамента о том, что «мы не хотим считать Россию врагом» и что «этот обзор не направлен против России». 12 февраля Пентагон объявил: «Сегодня президент Дональд Трамп направил в конгресс проект бюджета на 2019 финансовый год, в котором на национальную безопасность затребовано 716 миллиардов долларов, причем 686 миллиардов из этой суммы запрошено на нужды Министерства обороны». Это примерно на 70 миллиардов долларов больше, чем в предыдущем году.

Политика Трампа «Америка прежде всего» настроила против него многих давних союзников США и усилила недоверие в целом ряде стран, которые сталкиваются с военными угрозами (а также с экономическими — спросите европейцев). Парадокс этого ура-патриотического лозунга заключается в том, что США заявляют: «Становится все яснее, что Китай и Россия хотят строить мир в соответствии со своей авторитарной моделью, получая право накладывать вето на экономические, дипломатические и военные решения других государств». В этом весь смысл концепции «Америка прежде всего»: военное господство и полное подчинение экономик всего мира.

Очень любопытно посмотреть на то, как западные СМИ освещали речь президента Путина в Федеральном Собрании 1 марта. Они сосредоточили почти все свое внимание на новых российских военных разработках. Так, «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что президент в своем выступлении заверил россиян в продолжающемся наращивании военной мощи. В статье «Нью-Йорк Таймс» полторы тысячи слов посвящены рассказу Путина о российском оружии, созданном для сдерживания авантюризма США и НАТО, а его социальным программам уделено всего 65 слов.

Излагая приоритеты, президент заявил, что «главным, ключевым фактором развития является благополучие людей, достаток в российских семьях».

«Напомню, что в 2000 году за чертой бедности находились 42 миллиона человек, это почти 30% — 29% населения страны. В 2012 году нам удалось снизить этот уровень до 10%, — сказал Путин. — Из-за последствий экономического кризиса бедность вновь подросла. Сегодня с ней сталкиваются 20 миллионов граждан. Конечно, это не 42 миллиона, как было в 2000-м, но тоже недопустимо много».

Россия хочет улучшить жизнь своих граждан и твердо намерена сделать это, как бы США и НАТО ни наращивали свои силы вокруг российских границ. Но она не станет бездействовать в условиях расширения военного блока США-НАТО, который все больше стремится к конфликту. Россия существенно сократила свой военный бюджет, а США и остальные страны НАТО значительно увеличивают свои военные расходы. В этих условиях России по-прежнему необходимо поддерживать свою обороноспособность на должном уровне, чтобы противостоять военной истерии США-НАТО и их концепции расширенного передового присутствия.

Как отмечает вебсайт Veterans Today, президент Путин заявил, что «американские подводные лодки постоянно несут дежурство у побережья Норвегии». Они оснащены ракетами, которые способны долететь до Москвы за 17 минут. «А мы уже давно демонтировали все свои базы на Кубе, причем даже нестратегические. И они называют нас агрессорами?»

Да, называют, несмотря на всю ту воинственность и враждебность, которую демонстрируют военные маневры и группировка войск США-НАТО в Восточной Европе.

Например, в учениях «Еж-2018» в Эстонии, которые прошли со 2 по 13 марта, приняли участие 15 тысяч военнослужащих из 10 стран НАТО, таких как Британия, США, Бельгия, Канада, Дания, Франция, Германия, Латвия, Литва и Польша, а также из пяти якобы нейтральных государств Финляндии, Грузии, Ирландии, Швеции и Украины.

А 4 июня Си-Эн-Эн сообщила о том, что в воскресенье (3 июня) вдоль восточной границы альянса начались масштабные военные учения под руководством США с участием 18 тысяч военнослужащих из 19 стран, в основном из членов НАТО. Учения «Сабельный удар-2018» пройдут до 15 июня в Польше, Латвии, Литве и Эстонии. Они состоятся в обстановке усиленной напряженности с Москвой, которая отрицательно смотрит на любую военную активность НАТО вдоль своей границы, утверждая, что это повышает «взаимное недоверие».

У этих учений весьма подходящее название, ибо все эти американо-натовские танцы с саблями усиливают недоверие России к странам, которые размещают вблизи ее границ многотысячные группировки войск. Пока Россия сокращает военные расходы и пытается наладить торговлю с миром в целях улучшения жизненных условий своих граждан, 18 тысяч американских и натовских военнослужащих бряцают оружием на ее рубежах.

Это предельно ясный сигнал о том, что Пентагон и его брюссельский филиал проводят политику эскалации конфликта.

Источник: CounterPunch