Пугающая штурмовщина

Каждый день какой-нибудь захватывающий штурм. Вчера, как мы все прекрасно знаем, «афганцы» и «чернобыльцы» попытались захватить спикера Парубия. Прямо в здании Рады. Они почти прорвали довольно-таки вялый кордон полицейского спецназа и Нацгвардии. Но в планах организаторов акции не было цели именно ворваться в парламент и учинить там погром по поводу повышения пенсий и возвращения льгот. Тут все кристально ясно: раз пришли к Раде с требованиями – никакой реакции, второй раз – аналогично. Ну а в третий раз почти ворвались.



Довольно, знаете ли, приличный ресурс у «афганцев». Хотя им всем за пятьдесят (это минимальный возраст), но озверели они очень и очень качественно. Как котят выдергивали из оцепления «космонавтов» и по рукам передавали их в парк. И у спикера реально стало «подгорать». Сам он на переговоры, естественно, не пошел. У него в президиуме две девочки сидят. Ну как девочки… Так, довольно потасканные. Жизнью. Одна Геращенко, а вторая совсем наоборот – Сыроид. Вторая наотрез отказалась вести переговоры, поскольку с детства испытывала страх перед «особами в милитарному одязи». Жаль, Фрейд не дожил. Он бы разобрал по полочкам этот феномен, развил тему инцеста и комплекса Электры. У первой с военными вроде бы все нормально складывалось. Поэтому Ирина стала главной переговорщицей – охранницей недоторканого «пукана» спикера. С миссией, правда, она не справилась. Сначала ей вообще не дали говорить. Потом, когда все стало потихоньку рассасываться, дали возможность пообщаться с собравшимися. Реакция на призыв Геращенко «спокойно сесть и договариваться без провокаций» была самая положительная. Все положили на призыв.



Участники дискурса часто выкрикивали вульгарные названия мужских и женских половых органов. Чаще почему-то мужских, но не важно. Но бить женщин и ущербных у «афганцев» как-то не принято. По крайней мере, пока. Чего они достигли? Во-первых, реально напугали Парубия. Он даже стал выговаривать букву «эф»

С ностальгией вспоминаю о минувших временах, когда практически все резонансные события получали четкую и однозначную квалификацию. Попытка штурма Рады? Проплаченная массовка Кремля пытается сделать картинку для кремлевских СМИ. Зачинщики установлены, ниточки ведут в секретный центр продажи красных кроссовок под Москвой

Участники дискурса часто выкрикивали вульгарные названия мужских и женских половых органов. Чаще почему-то мужских, но не важно. Но бить женщин и ущербных у «афганцев» как-то не принято. По крайней мере, пока. Чего они достигли?Во-первых, реально напугали Парубия. Он даже стал выговаривать букву «эф». К месту и не к месту. Во-вторых, продемонстрировали, что прорыв оцепления и разгром парламента абсолютно реализуемая задача при наличии трех тысяч озлобленных не первой молодости мужиков. В-третьих, переговорные позиции лидеров «афганцев» и «чернобыльцев» резко повысились. Комитет по вопросам социальной политики как бы на протяжении 24 часов рассмотрит их «вымоги». Судя по всему, «афганцам» в качестве удобной мишени для следующего штурма подсунут благостного премьера Гройсмана. Слушал выступление «женщины третьего тысячелетия» по этому поводу. Все сводится к тому, что пенсии и льготы – это все Вова. Вот его можно и даже нужно штурмануть.Теперь о харьковском штурме. Тоже зрелищное, но гораздо менее резонансное «мероприятие». До пятидесяти активистов, для маскировки одетых в футболки с символикой «Национального корпуса», ворвались в здание Харьковского горсовета. Кто-то распылил полезный слезоточивый газ. Дискуссия о том, кто именно это сделал, еще ведется. То ли охрана, то ли активисты. Но файеры в помещении жгли именно последние. Мэр Кернес попросил плотнее закрыть двери в зал, где он вел сессию. Чтобы газ не пришел. На этом экшен, собственно говоря, и закончился. Хотя нет: еще бросили в мусорный бак заместителя мэра Харькова Андрея Руденко. Ритуал «мусорной люстрации» уже основательно позабыт, но «Нацкорпус» пытается его возродить. Что это было? Не понятно. Кернес прозрачно намекнул на министра внутренних дел и руководителя СБУ по Запорожской области.Вообще, вся эта непрерывная штурмовщина как-то достала. Знаете, чего не хватает? Четких и правильных оценок ситуации в исполнении двух главных спикеров нации: Зоряна и его однояйцевого брата Шкиряка.С ностальгией вспоминаю о минувших временах, когда практически все резонансные события получали четкую и однозначную квалификацию. Попытка штурма Рады? Проплаченная массовка Кремля пытается сделать картинку для кремлевских СМИ. Зачинщики установлены, ниточки ведут в секретный центр продажи красных кроссовок под Москвой. Разбили горшки с цветами в Харьковском горсовете? Возмущенные до глубины души коррупцией, царящей в этом органе власти, активисты заняли активную жизненную позицию. Они готовы идти до конца, поскольку сфальсифицированные показания бывшей жены Антона Геращенко позволяют Кернесу закрыть уголовные дела, возбужденные против него. Все, вопросов нет. Общая картина мироздания становится понятной и двухмерной. А теперь… Ирина Геращенко благодарит участников несостоявшегося штурма Рады за то, что обошлось без провокаций. Участники несостоявшегося штурма благодарят Геращенко с помощью четкой дифференциации мужских и женских половых органов. Где, б…ть, Путин, я вас спрашиваю? Что он делал в момент бесчинств под высшим законодательным органом власти? Нет ясности. И это настораживает.Идем дальше: глава офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг решил пожрать в центре Киева. Нет, никакой связи со штурмами двух последних дней нет. Есть связь с народной депутаткой, «квартирооптимисткой» и борцом за права геев в Украине Светланой Залищук. Но! У него из сумки вытащили ровно $3400. А это же уважаемый человек, евроинтегратор, активно выступающий за предоставление Киеву ассоциированного членства в обозримом будущем. Как реагировать на подобные проявления криминогенной ситуации? Совершенно не понятно. Зорян манкирует своими обязанностями. Антон Геращенко вообще рассуждает непонятно о чем, без былого идейного огонька. Внесен ли вор в перечень «Миротворца»? Кто именно в Кремле послал его с целью дискредитации украинско-европейских отношений? Не ясно. И это пугает.