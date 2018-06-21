Илон Маск вычислил диверсанта в Tesla

Глава Tesla Илон Маск обвинил одного из сотрудников компании в «масштабном и разрушительном саботаже», назвав его диверсантом. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на электронное письмо Маска, разосланное персоналу Tesla.



По его словам, неназванный работник совершил «прямые изменения в коде» внутренних систем и передавал данные третьим лицам. Пошел он на такой шаг из-за того, что не получил повышение на работе, заявил глава компании.



Tesla проводит расследование, чтобы выяснить, были ли у нарушителя сообщники среди коллег или в других компаниях. «Как вы знаете, есть довольно большой список компаний, которые желают Tesla смерти», — добавил Маск.

