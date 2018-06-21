ООН: В Украине участились нападения на журналистов

За год в Украине увеличилось количество нападений на журналистов и работников медиа, а также других инцидентов, которые препятствуют их деятельности. Об этом говорится в отчете Верховного комиссара ООН по правам человека. Отмечается, что за период с 16 февраля по 15 мая 2018 года ООН зафиксировала 12 случаев нарушения свободы выражения взглядов и (или) свободы медиа.



В двух случаях нарушителями названы сотрудники правоохранительных органов. В трех случаях жертвы заявили, что на них напали представители ультраправых групп.



"В шести случаях, где нарушителей установить не удалось, жертвами были журналисты, которые исследовали факты о коррупции в региональном или национальном масштабе", - говорится в отчете.



Кроме того, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило озабоченность по поводу пропорциональности и необходимости мер, которые применяет государство в ответ на некоторые публикации или иную журналистскую деятельность.



"Одного журналиста арестовали и обвинили в государственной измене, двух журналисток принудительно выдворили, а еще одного мужчину обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины", - отмечается в документе.



Также УВКПЧ беспокоит эффективность и прозрачность расследование инцидентов с участием журналистов в 2015-2018 годах, в частности отсутствие прогресса в деле об убийстве Павла Шеремета.

