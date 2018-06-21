Медведчуковая шпиономания - это признак социальной глупости, - Сергей Гайдай

Политтехнолог Сергей Гайдай считает, что зачислять всех неугодных в «агенты Медведчука» - это либо манипуляция власти, либо признак глупости.



«Давно наблюдаю такое проявление социальной глупости - медведчуковую шпиономанию», - написал Гайдай на своей странице в Facebook.



Политтехнолог попросил своих друзей по Facebook помочь разобраться, в чем настоящая причина шпиономании вокруг имени Медведчука - манипуляции порохоботов или просто «массовая привычка глупцов»?



«Знающие друзья, помогите разобраться. Это штаб порохоботов на Банковой, так удачно клеймит своих критиков и оппонентов - ставя на кого захотят лейбл: «человек Медведчука»? Эта страшилка - их изобретение?», - спрашивает политтехнолог.



Сергей Гайдай напоминает, что Медведчук сегодня является коммуникатором между Порошенко и Кремлем, что и поясняет его статус в украинской политике.



«И это при том, что политическим крестным отцом их шефа-президента, который привёл Порошенко, в политику через свою партию и фракцию СДПУо в Раде был именно Медведчук. И это при том, что и сейчас Медведчук один из партнеров Пётра Алексеевича по связям с Кремлём. Специальный порученец по деликатным вопросам. Что и объясняет его неприкосновенность для правоохранительных органов», - поясняет Гайдай.



«Или это просто массовая привычка глупцов - всех, кто не нравится, непонятен, раздражает - зачислять в «агенты» Медведчука?», - предлагает сам Гайдай второй вариант ответа.



Политтехнолог ставит под сомнение слухи, будто Медведчук покупает телеканалы, поддерживает нескольких кандидатов в президенты и финансирует «каждого второго эксперта»



«Более того я слышу, что Медведчук скупил уже половину телевизионных каналов в стране, финансирует почти каждого кандидата-спойлера в Президенты и каждый второй эксперт на него работает», - иронически комментирует политтехнолог.

