Рада сделала первый шаг к НАТО

Верховная Рада приняла в целом законопроект №8068 "О национальной безопасности Украины". Об этом сообщает Еспресо.TV. Проект закона ко второму чтению с трибуны Совета представил секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник. Он отметил, что для того, чтобы Украина стала членом НАТО, первый шаг должен сделать именно парламент, приняв необходимое законодательство.



Депутат также напомнил, что у представителей НАТО и Евросоюза сначала были замечания к законопроекту, которые касались 9 его областей. Впрочем, проблема была решена.



"15 июня руководство Украины получило письма от западных партнеров в поддержку финальной редакции... В нем отмечается, что текст, предложенный ко второму чтению, полностью соответствует европейским стандартам и стандартам НАТО в вопросах управления сектором безопасности и обороны", - подчеркнул Винник.



Законопроект предусматривает отмену трех законов "Об основах национальной безопасности Украины", "О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства" и "Об организации оборонного планирования".



Депутаты также одобрили внесение правок к законопроекту № 106, 115, 248, 279, 311, в том виде, в котором их зачитал Винник с трибуны Рады. Эти поправки соответствуют рекомендациям НАТО.

