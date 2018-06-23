Кличко подтвердил создание музея на Почтовой площади

Кличко подтвердил создание музея на Почтовой площади

На месте раскопок на Почтовой площади будет создан музей, именно это предусматривает решение, принятое Киевсоветом 21 июня, заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев", сообщила пресс-служба городского головы.

"Мы на Киевсовете приняли решение, которое поможет в создании музея на Почтовой площади. Мы сделали так, чтобы и от инвестора можно было требовать выполнения его обязательств. Мы решили основать коммунальное предприятие, которое будет заниматься вопросом сохранения артефактов. Мы относимся к этому очень ответственно", - заявил В.Кличко.

Также мэр опроверг, что власти столицы якобы не хотят создавать музей на Почтовой площади.

"С самого начала, когда были найдены эти артефакты, наша задача была их сохранить. И передать следующим поколениям. Нам нужно представить ту уникальную историю, которая есть у нашего города. Благодаря этому Киев, в частности, становится и более привлекательным для туристов. Нашлись люди, которые используют эту тему для личного пиара. Звучат обвинения, что кто-то не желает делать музей. Я всегда говорил - музей там будет. Точка. И мы разработали алгоритм как дальше действовать пошагово", - заявил он.

В пресс-службе мэра столицы также напомнили, что новый проект решения был наработан совместно с председателем фракции "Объединение "Самопомощь" Сергеем Гусовским и поддержан в зале 68 депутатами Киевсовета.

В частности, отмечается, что документ предполагает привлечь международных экспертов и специалистов по археологии и консервации к проведению археологических раскопок.