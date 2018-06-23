Кличко подтвердил создание музея на Почтовой площади

На месте раскопок на Почтовой площади будет создан музей, именно это предусматривает решение, принятое Киевсоветом 21 июня, заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев", сообщила пресс-служба городского головы.



"Мы на Киевсовете приняли решение, которое поможет в создании музея на Почтовой площади. Мы сделали так, чтобы и от инвестора можно было требовать выполнения его обязательств. Мы решили основать коммунальное предприятие, которое будет заниматься вопросом сохранения артефактов. Мы относимся к этому очень ответственно", - заявил В.Кличко.



Также мэр опроверг, что власти столицы якобы не хотят создавать музей на Почтовой площади.



"С самого начала, когда были найдены эти артефакты, наша задача была их сохранить. И передать следующим поколениям. Нам нужно представить ту уникальную историю, которая есть у нашего города. Благодаря этому Киев, в частности, становится и более привлекательным для туристов. Нашлись люди, которые используют эту тему для личного пиара. Звучат обвинения, что кто-то не желает делать музей. Я всегда говорил - музей там будет. Точка. И мы разработали алгоритм как дальше действовать пошагово", - заявил он.



В пресс-службе мэра столицы также напомнили, что новый проект решения был наработан совместно с председателем фракции "Объединение "Самопомощь" Сергеем Гусовским и поддержан в зале 68 депутатами Киевсовета.



В частности, отмечается, что документ предполагает привлечь международных экспертов и специалистов по археологии и консервации к проведению археологических раскопок.

