В Италии заявили об угрозе развала ЕС в течение года

Глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини заявил в интервью Der Spiegel, что будущее Евросоюза поставлено на карту и определится в течение ближайшего года. "В течение года станет ясно, сохранится ли единая Европа", − подчеркнул Сальвини. Министр также отметил, что Италия больше не может пускать к себе мигрантов.



"Мы не можем принять ни одного человека. Напротив, мы бы хотели отправить куда-нибудь нескольких", − добавил он.



Ранее власти Италии и Мальты закрыли свои порты для судна Aquarius, на борту которого находились более 600 мигрантов, их согласилась принять Испания.



Ситуация вокруг Aquarius вызвала дипломатический скандал в отношениях между Римом и Парижем.



Позже премьер-министр Италии Джузеппе Конте и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры, в ходе которых смогли урегулировать разногласия.

