Звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли сыграли свадьбу

Звезды сериала "Игра престолов" Кит Харингтон (сыграл Джона Сноу) и Роуз Лесли (исполнила роль Игритт из племени "одичалых") сыграли свадьбу. Торжество прошло накануне на родине невесты - в Шотландии. О помолвке актеров было объявлено еще в сентябре прошлого года.



Церемония бракосочетания состоялась неподалеку от города Инверури в графстве Абердиншир, сообщает Русская служба BBC. Затем молодожены отправились отмечать свадьбу в замок Вардхилл, который принадлежит отцу невесты - Себастьяну Лесли.



Вместо лимузина новоиспеченные супруги выбрали старый Land Rover, украшенный конфетти. Лесли шла к алтарю в белоснежном кружевном платье с длинной фатой, Харингтон облачился в классический смокинг. Отец Лесли надел на торжественную церемонию килт.



Перед началом церемонии будущие супруги поприветствовали пришедших поздравить их поклонников. Среди гостей были их коллеги по сериалу актеры Эмилия Кларк ("мать драконов" Дейенерис Таргариен), Софи Тернер (Санса Старк), Мэйси Уильямс (Арья Старк) и Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер).



Англичанин Харингтон и шотландка Лесли познакомились в 2012 году на съемках "Игры престолов". В сериале им достались роли героя таинственного происхождения Джона Сноу и притягательной девушки Игритт из племени "одичалых", отмечает BBC.



При этом Лесли прекратила работу в сериале через два года после начала съемок, поскольку ее героиня погибла. Харингтон же стал одной из главных звезд "Игры престолов", снявшись во всех семи сезонах популярного сериала. Весной 2019 года ожидается выход восьмого, заключительного сезона шоу.



