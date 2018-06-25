Уроки Греции для Украины: путевые заметки-2

Большинство наших туристов едут в Грецию по пакетным турам на курортные острова – Крит, Родос, Корфу и Кос, минуя неспокойные Афины с их карманниками, мигрантами и перманентными забастовками. Мигрантов мы не застали, с карманниками и забастовками столкнулись на личном опыте. А еще узнали, как греки живут при высоких ценах, низких зарплатах и настоятельном требовании Запада «полюбить геев», что явно не свойственно православному государству.



Протесты: «как закалялась сталь»



В первой части нашего повествования мы рассказали о пути Греции к экономическому кризису, который также принято называть долговым. После оглашения в 2010 году новоизбранными социалистами истинного размера дефицита бюджета в 12,5% и последовавшей за тем угрозы банкротства страны ЕС принял два пакета помощи на 80 и 110 млрд. евро соответственно.



Первый пакет давался под условия, которые затрагивали в основном богатых. Знакомая для нас тема – теневая экономика Греции по самым скромным оценкам составляла 30%. Проведенная ЕС ревизия показала, что только 15 тыс. греков декларировали доход, превышающий 100 тыс. евро, и это при обилии роскошных домов в окрестностях Афин. Началась борьба с “зарплатами в конвертах”.



В СМИ есть много публикаций на эту тему. Например, о том, как власти использовали GoogleMaps, чтобы зафиксировать дома с бассейнами и проверить доходы их хозяев. В ответ предприимчивые афинские буржуа начали покрывать свои дворы поддельной травой, асфальтом и “камуфляжем”, чтобы скрыть богатство от спутников.



Не добившись от Греции “раскулачивания богатых”, ЕС потребовал экономить на бедных. Второй пакет помощи, который греческий парламент одобрил в марте 2010 года, предполагал уменьшение зарплат на государственных и частных предприятиях; повышение НДС до 21%; повышение налога на бензин на 15%; рост налога (уже существующего) на импортные автомобили до 10-30% и т.д.



В госсекторе, например, предполагалось сокращение штата в три раза и установление предела зарплат рядовых клерков на уровне 500 евро. Большим начальникам зарплату ограничили в 3 тыс. евро в месяц. К этому добавилось так хорошо знакомое нам повышение цен и отмена скидки (читай – субсидии) на коммунальные услуги.



Пенсионная реформа включала в себя установление предела пенсий на уровне 800 евро, возвращала специальный налог на высокие пенсии – свыше 2,5 тыс. евро. Минимальная пенсия упала до уровня 300 евро, на которую при довольно высоких греческие ценах на продукты (почти на уровне Германии), проезд и коммунальные услуги прожить невозможно.



Не удивительно, что второй пакет помощи в 110 млрд. евро греки встретили первой общенациональной забастовкой госслужащих, которая прошла 4-5 мая 2010 года и сопровождалась массовыми беспорядками. В забастовках приняли участие даже военные. Протестующие пытались захватить парламент, в столкновениях после применения полицией слезоточивого газа погибли три человека.





Национальная гвардия Греции – колоритные эвзоны у стен парламента, где восемь лет назад шли настоящие уличные боиНесмотря на массовые протесты в Афинах, канцлер Германии Ангела Меркель фактически заставила Грецию принять помощь под непопулярные условия. Все понимали, что речь шла о спасении не столько Эллады, сколько европейской валюты и сохранении Евросоюза. "Будущее Европы на кону", – сказала Меркель.С тех пор прошло 8 лет. Греция не перестает бастовать. Только за время нашего пребывания в Афинах бастовали работники аэропорта (из-за чего были отменены рейсы авиакомпаний), пригородной электрички, порта Пирей, общественного транспорта – метро, автобусов, троллейбусов и даже таксисты.Туристов такая ситуация сводит с ума. Они не могут понять, как в разгар курортного сезона автобусы, которые идут из города на морские пляжи Глифады, отказываются выйти на линию. И, оставив недоумевающих туристов стоять на жаре на остановках, дружным табуном уходят в депо.А желтые такси, еще недавно бодро снующие по городу, после решения забастовочного комитета в пять часов вечера вдруг все как один сняли “шашечки” и перестали реагировать на призывные жесты потенциальных пассажиров.В отличие от туристов, местные жители привыкли к забастовкам и относятся к ним с пониманием и поддержкой. Если киевляне вынуждены интересоваться, какие улицы перекрыты из-за ремонтов и палаточных лагерей, то афиняне ежедневно мониторят афишу забастовок. Обычно информация о прекращении работы тем или иным видом транспорта появляется за сутки. Также она объявляется бегущей строкой на электронных табло на остановках. Увы, не на всех остановках такие табло есть. К тому же предупреждение идет на греческом языке. Да и от внезапных забастовок никто не застрахован. Именно такую устроили во время нашего пребывания таксисты.Сайт забастовок – «настольная книга» каждого жителя АфинПри этом бастующие все-таки не стремятся полностью парализовать жизнь остальных сограждан. В Греции распространены почасовые забастовки. Скажем, метро работает в часы пик – развозит людей на работу и с работы, а днем бастует. Или чередуется протестами с наземным транспортом.Удается ли грекам чего-то добиться этими забастовками? Говорят, что да. Смогли отстоять часть зарплаты и рабочие места. Сейчас почти все забастовки транспортников направлены против приватизации общественного транспорта.Интересно, что драконовские требования Евросоюза в этой сфере были продиктованы необходимостью сделать транспортную систему Греции менее убыточной. Но, заставляя урезать расходы и сокращать персонал, они добились лишь того, что из афинских автобусов и трамваев исчезли контролеры. А на некоторых линиях метро не работают турникеты. В итоге большая часть горожан годами ездит бесплатно или с просроченными проездными. Какая уж тут экономия.Еще одна проблема общественного транспорта – это карманники. Нигде в мире нет такого количества карманников, как в Афинах. За одну короткую поездку в метро или автобусе вас могут ощупать раз пять и вытащить самый глубоко запрятанный кошелек. Мы тоже расстались с кошельком в трамвае. Хорошо, что денег там было совсем немного, не в пример обворованному в киевском кафе на $3400 бой-френду евроинтеграторши Светланы Залищук.Но факт остается фактом. На следующей остановке своего кошелька лишился и пожилой грек. В ходе поднятого им грандиозного шума мы узнали, что беспрецедентное нашествие карманников на Афины спровоцировано... опять-таки требованиями Евросоюза – гуманно относиться к преступникам.Раньше в Греции были популярны народные задержания и самосуды над ворами. Но Евросоюз заявил, что это пережитки тоталитарного режима “черных полковников”. На сегодня арестовать вора могут лишь два полицейских при двух гражданских свидетелях.И не дай Бог ударить негодяя, чья рука застряла в вашем кармане – вы сядете в тюрьму за избиение гражданина Греции (если он грек) или несчастного мигранта. Членовредительство “чернокожего вора” – это уже срок за расизм. А если пойманный преступник заявит, что он гей – будете нести ответственность за нарушение прав сексуальных меньшинств. Я уж не говорю о распространенных сообщницах-малолетках. Щупать ваш карман она может, а схватить ее нельзя, можно попасть на сексуальное домогательство.Не удивительно, что при таких льготах для преступников в Афины стекается “босота” со всей Восточной Европы, Албании, Болгарии и Грузии. И чувствует себя королями положения. Евросоюз при этом лишь констатирует факт катастрофической ситуации с уличной преступностью в столице Греции.Евросоюз требует от греков толерантного отношения не только к карманникам. Упомянутые выше геи и мигранты также превратились в “средство платежа”, которым Греция рассчитывается с кредиторами.Под давлением Брюсселя был принят так называемый «антирасистский закон», который за оскорбление иноверцев, отрицание Холокоста и другие проявления ксенофобии предусматривает уголовное преследование и реальные сроки заключения.По словам местных жителей, они болезненно относятся к тому, что из школьной программы изъяли информацию о некоторых национальных героях, дабы не задеть чувства детей мусульман или албанцев. Не считают тут поводом для гордости и тот факт, что Греция стала первой православной страной, официально, на законодательном уровне легализовавшей однополые браки.Нам с юмором рассказывали, что европейские агитаторы изощрялись в изобретательности, убеждая население со страниц газет и экранов телевидения, что однополые браки были повсеместным явлением в Древней Греции, в Древнем Риме и у языческих кельтов, и только с приходом христианства появились жесткие антигомосексуальные законы. В ответ греки спрашивали, почему в таком случае Италии не принять закон о групповых оргиях, столь популярных при императоре Нероне?Но шутки шутками, а то, что за новые кредиты приходится платить уже не экономическими, а моральными и политическими уступками, тут понимают очень хорошо. Так же, как и неслучайность требования ЕС “отделить церковь от государства”, ликвидировать систему зарплат священникам и задуматься о продаже нескольких принадлежащих стране островов. Как это похоже на призывы к открытию рынка земли в Украине, не правда ли?Долговая зависимость не оставляет Греции выбора. Большие надежды возлагались на радикальную “СИРИЗА”, обещавшую “послать к черту” МВФ и европейский Центробанк. После прихода партии к власти ее лидер, нынешний премьер-министр Греции Алексис Ципрас, даже объявил дефолт (технический) и провел референдум по выплате долгов (ничего не значащий). А потом стал тем самым премьером, который подал законопроект об однополых браках и пошел на прочие уступки Евросоюзу. Если уж Ципрас не смог противостоять кредиторам, то не сможет никто, грустно решили греки.Символом нынешнего экономического состояния страны мне показался закрытый 17 лет назад аэропорт “Элиникон”. В 2001 году Греция вступила в еврозону, и в этом же году старый аэропорт в Элиниконе, южном пригороде Афин, был заменен на роскошный, дорогой и огромный «Элефтериос Венизелос». Построенный опять-таки за кредиты Евросоюза.А старый аэропорт просто бросили. Вместе с забытыми в нем самолетами обанкротившейся авиакомпании. В полуразрушенных зданиях валяются сломанные кресла, оторванные ремни безопасности, порыжевшие книжки пилотов. Удручающее зрелище.Заброшенный аэропорт “Элиникон” напоминает Чернобыль и ПрипятьГоворят, что кризис и ограничения Евросоюза не дают преобразовать эту территорию во что-то дельное. Еще недавно тут был стихийный лагерь беженцев. Но его убрали, по требованию жителей ближайшего коттеджного поселка для богатых. И сейчас тут просто гулкая пустота.После “Эликона” мы видели много заброшенных и развалившихся зданий в Афинах, магазинов, с выбитыми витринами, поросшие бурьяном спортивные площадки. Особенно меня поразили закрытые отели в курортном городе Лутраки, прямо на берегу моря, недалеко от уникальной радоновой водолечебницы, которая в будние дни также пустовала.Но сказать, что Греция пребывает в ступоре – это погрешить против истины. Рядом с ветшающими казино и необитаемыми коттеджами кипит жизнь, молодежь “гудит” в клубах до утра, рестораны заполнены шумными компаниями, торговый центр “Аттика” (аналог нашего ЦУМа) заполнен самыми дорогими торговыми марками. У греческого кризиса многоликое лицо...